الامارات | «الإمارات للتعليم المدرسي» تشارك في مؤتمر تطوير المناهج بواشنطن

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - شارك وفد من مؤسسة الإمارات للتعليم المدرسي، في المؤتمر السنوي للتعليم، الذي تنظمه منظمة الإشراف التربوي وتطوير المناهج في واشنطن، بهدف الاطلاع على مستجدات قطاع التعليم على المستوى العالمي، وأحدث الممارسات في تطوير أنظمة تعليمية فعالة تعتمد على أساليب التدريس والاستخدام الأمثل للتكنولوجيا، لتحقيق تجربة تعليمية ممتعة لجميع الطلبة.

وخلال المؤتمر شارك الوفد في العديد من البرامج وورش العمل المتخصصة في مجال تبني أفضل الأساليب والممارسات التعليمية المتقدمة التي تواكب التطورات المتسارعة في مجال التعليم، إلى جانب مشاركته في ورش متخصصة ببناء المناهج التعليمية وكيفية تقديمها للطلبة بالاعتماد على الاستراتيجيات التعليمية الحديثة.

وجاءت مشاركة المؤسسة في المؤتمر بهدف فتح قنوات التعاون والتواصل بين مختلف الدول في قطاع التعليم والاستفادة من التجارب التعليمية الريادية، والاطلاع على تجاربها، بما يعود بالنفع على كل الدول المشاركة في المؤتمر لبحث موضوعات تربوية مهمة من شأنها رسم ملامح مستقبل التعليم خلال الفترات المقبلة.