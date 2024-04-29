الامارات | تعرف إلى ..متطلبات تأشيرة الإقامة الخضراء للمستثمرين

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أفادت الحكومة الرقمية لدولة الإمارات ، أن الدولة تتيح تأشيرة الإقامة الخضراء للمستثمرين الذين يؤسسون أو يشاركون في أنشطة تجارية داخل الدولة، موضحة متطلبات هذه التأشيرة وخطوات التقديم.



وذكرت ضمن تقرير لها أنه تم استحداث الإقامة الخضراء للمستثمر أو الشريك في نشاط تجاري بدون ضامن ولمدة 5 سنوات قابلة للتجديد لتحل محل إقامة المستثمر السابقة التي كانت مدتها سنتان وباشتراطات أبسط ومزايا أكبر.

وحددت متطلبات تأشيرة الإقامة الخضراء للمستثمرين في : الموافقة على الاستثمار وإثبات قيمة الاستثمار أو الشراكة، وفي حالة كان الأجنبي في أكثر من رخصة يؤخذ في الاعتبار إجمالي رأس المال المستثمر في استيفاء النسبة المقررة، وموافقة الجهات المحلية المختصة والترخيص لمقدم الطلب بممارسة النشاط.



جدير بالذكر أن اللائحة التنفيذية لدخول وإقامة الأجانب في الدولة تتميز بتعدد أنواع الإقامات وإضافة أنواع جديدة منها لتناسب كافة الفئات من المستثمرين ورواد الأعمال والنوابغ من المواهب والعلماء والمتخصصين وأوائل الطلبة والخريجين ورواد العمل الإنساني وخط الدفاع الأول والعمالة الماهرة في جميع المجالات، إضافة إلى تخفيف الأعباء وتبسيط الإجراءات وإضافة مزايا جديدة لحاملي الإقامات والفصل بين الإقامة وصاحب العمل بما يسهم في تحسين جودة الحياة وجعل تجربة العيش والعمل والاستثمار في دولة الإمارات تجربة ممتعة وسعيدة.

وتضمنت اللائحة التنفيذية ، منظومة متكاملة وجيل جديد من الإقامات بمزايا وتسهيلات كبيرة التي تستهدف استقطاب المستثمرين ورواد الأعمال والعمالة الماهرة عالية المستوى وأصحاب العمل الحر، ومن أبرزها الإقامة الخضراء التي تمنح لمدة 5 سنوات قابلة للتجديد، وتتضمن مزايا أكبر لاستقدام أفراد أسر المقيمين في الدولة، ومدد سماح مرنة تصل إلى 6 أشهر بعد انتهاء أو إلغاء الإقامة.

وتشمل الإقامة الخضراء 3 أنواع من الفئات أو الإقامات هي الإقامة الخضراء للعامل المهاري، والإقامة الخضراء للعمل الحر إضافة إلى الإقامة الخضراء للمستثمر أو الشريك في نشاط تجاري .