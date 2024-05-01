شرطة أبوظبي تطور أنظمة وسيناريوهات المحاكاة الافتراضية في تدريب المنتسبين

ابوظبي - سيف اليزيد - طورت شرطة أبوظبي، ومن خلال مركز التدريب الافتراضي في أكاديمية سيف بن زايد للعلوم الشرطية والأمنية أنظمة وسيناريوهات المحاكاة الافتراضية لاستخدامها في عمليات التدريب والتأهيل، حيث أسهمت بدور كبير في الارتقاء بمهارات المنتسبين، وانعكست إيجاباً على تحقيق أهداف وتطلعات القيادة العامة في مسيرتها نحو التحسين والتطوير بالعمل الشرطي والأمني.

وأكد اللواء ثاني بطي الشامسي، مدير أكاديمية سيف بن زايد للعلوم الشرطية والأمنية بالقيادة العامة لشرطة أبوظبي اهتمام القيادة الشرطية باستشراف المستقبل في إعداد وتدريب كوادر شرطية تتابع المستجدات، وقادرة على مواجهة التحديات باحترافية عالية.

ولفت إلى حرص الأكاديمية على الاستفادة من أحدث التقنيات المتطورة في مجالات التدريب، وأبرزها التدريب الافتراضي، وتقنيات الذكاء الاصطناعي، و«إنترنت الأشياء»، باعتبارها متطلباً حيوياً لإيجاد بيئة تفاعلية بين المتدرب والمادة التعليمية والتدريبية لتعزيز عملية الاستيعاب والتي تسمح بتطوير مختبرات افتراضية وسيناريوهات بأقل التكاليف، مما يسهم في رفع قدراتنا وكفاءتنا ومهاراتنا في مواجهة الأزمات. وأوضح أن منظومة التدريب تعد كبيرة ومتفرعة كونها جزءاً مهماً من شرطة أبوظبي، وتضم عدداً كبيراً من العسكريين والمدنيين على مستوى إمارة أبوظبي، ومن خلال المنظومة يتم تصميم برامج تدريبية، وفقاً لدراسة العوامل المؤسسية المؤثرة من احتياجات القطاعات والوحدات التنظيمية والتوجهات الحكومية والتحديات الأمنية واستشراف المستقبل الشرطي والأمني والممارسات المتميزة العالمية.

طلال الأحمد: الاستثمار في بناء بنية رقمية متطورة لمنصات التدريب

أوضح العقيد طلال عبدالرحيم الأحمد، مدير مركز التدريب الافتراضي، أن هذا النوع من التدريب يُعد من أحدث الأساليب في العملية التدريبية عالمياً، وقد تبنت شرطة أبوظبي أحدث التقنيات العالمية في عملية التدريب، وتشمل تدريب الواقع الافتراضي، باستخدام تقنيات الواقع الافتراضي وتقنيات المحاكاة وتقنيات الذكاء الاصطناعي، بالإضافة للتدريب عن بُعد باستخدام تقنيات الاتصال المرئي، وذلك في مركز التدريب الافتراضي بأكاديمية سيف بن زايد للعلوم الشرطية والأمنية.

وأشار إلى أنه تم إطلاق المركز مع تأسيس الأكاديمية في مارس 2020 بوصفه وحدة حديثة في وقت انتشار (كوفيد 19)، وكانت عملية تبني عمليات افتراضية أفضل وقت لتفعيلها من خلال استخدام أكثر الأساليب التدريبية تطوراً لتقليل التواصل البشري المباشر بين الأشخاص، فتم تحويل الدورات التدريبية من القاعات التدريبية وجهاً لوجه إلى تقنيات الاتصال المرئي والتي أسهمت في استمرارية التدريب عن بُعد، مما ساهم في نجاح العملية التدريبية التخصصية، وفق أعلى المستويات ودون تأخر أوتوقف.

وأضاف: يتوافر في المركز تطبيقات التدريب الافتراضي والأنظمة التكنولوجية ومحاكاة الواقع الافتراضي وفق أفضل الممارسات العالمية المتبعة، مؤكداً أن الاستثمار في بناء بنية رقمية متطورة لمنصات التدريب، واستخدام التقنيات الحديثة في تقييم المواد والتفاعل مع المتدربين يُعد ضرورة قصوى في الأكاديمية، ومن خلالها يتم إتاحة التدريب الافتراضي والذكاء الاصطناعي، و«إنترنت الأشياء»، والتركيز على تقنية الواقع الافتراضي.

مشروعات جديدة توفر بيئة محفزة لتوليد الأفكار الابتكارية

يشمل المركز على مشاريع وتطبيقات مبتكرة عدة للتدريب باستخدام الواقع الافتراضي وأنظمة المحاكاة وتطبيقات الألعاب الذكية المطورة بالكامل من قبل فريق عمل المركز.

وتتمثل في: مشروع جولة افتراضية في متحف المربعة، بالتعاون مع إدارة المراسم والعلاقات العامة، ويتيح للمستخدم زيارته افتراضيا عبر تقنية (VR)، وجهاز التجديف الثابت الافتراضي، بالتعاون مع مركز التربية الرياضية الشرطية باستخدام تقنية (VR) لممارسة الرياضة عبر الانتقال لبيئات أشبه بالواقع.

وضمن جهود مركز التدريب الافتراضي في الاستعانة بالتقنيات الحديثة في تصميم البرامج والتمارين التدريبية، مثل الواقع الافتراضي، والواقع المعزز وأنظمة المحاكاة والذكاء الاصطناعي، يأتي نظام محاكاة القيادة الافتراضية الآمنة والذي يتيح تجربة المحاكاة الممتعة والشائقة للقيادة على طرقات دولة الإمارات العربية المتحدة، باستخدام سيارة الشرطة، والإلمام بقواعد القيادة الصحيحة ونظام المخالفات وقيمتها المالية والنقاط المرورية التي يحصل عليها الشخص عند ارتكاب المخالفات. كما عززت الأكاديمية جهودها في تصميم نظام سيناريو التحقيق في الحرائق بتقنية الواقع الافتراضي، بالتعاون مع إدارة الأدلة الجنائية باستخدام نظارات الواقع الافتراضي الـ VR، ويتميز بإمكاناته في تجهيز سيناريوهات مختلفة في تصوير الأدلة وجمعها وتتبع الإجراءات الأساسية، ويعد خطوة تحسينية للمدرب والمتدرب، ويعزز من وصول المعلومة حول الإجراءات المطلوب تطبيقها فعلياً.

إلى جانب مشاريع أخرى، منها: جولة افتراضية في مركز شرطة المدينة، سيناريو التفتيش المدني الافتراضي، سيناريو إنعاش القلب الرئوي الافتراضي، إلى جانب سيناريو التوعية من المخدرات الافتراضي، وسيناريو إجراءات السفر لذوي الاحتياجات الخاصة من فئة التوحد الافتراضي، والذي أطلقته شرطة أبوظبي، بالتعاون مع دائرة التعليم والمعرفة - أبوظبي، ومطار أبوظبي الدولي؛ بهدف تدريب أصحاب الهمم من فئة التوحُّد على كيفية إتمام إجراءات السفر عند مغادرتهم من مطار أبوظبي الدولي.

وتعكس تلك التقنيات المستوى المتميز لشرطة أبوظبي، وتعزز من مكانتها الريادية كإحدى المؤسسات المتقدمة المطبقة لمفاهيم شرطة المستقبل، وتسهم في تطوير العملية التدريبية في الأكاديمية، بما يعود بالنفع على رفع كفاءة المنتسبين.

حيث تهتم شرطة أبوظبي بإيجاد بيئة محفزة تسهم في توليد الأفكار الابتكارية، وكشف المواهب الواعدة وتمكينها، من خلال تعاون فريق العمل بالمركز مع كافة القطاعات الشرطية لدعم الاختراعات والمشاريع من برامج وأنظمة التدريب الافتراضي وتطويرها، لتكون بأعلى جودة وتلبية الاحتياجات من برامج تدريبية وتثقيفية وتمارين تحقق احتياجاتهم التدريبية.

كما خصصت أكاديمية سيف بن زايد للعلوم الشرطية والأمنية ثلاث قاعات تدريبية تفاعلية افتراضية، وفق أحدث التقنيات المتطورة في مبنى الأكاديمية وإدارة مسرح الجريمة وإدارة التفتيش الأمني K9؛ بهدف تنفيذ الدورات التفاعلية والذكية والافتراضية.

وذلك ضمن اهتمام شرطة أبوظبي بمواكبة ثورة التقنيات والتي تعزز من كفاءة الأعمال الشرطية والأمنية، وتسهم في مكافحة الجريمة بأساليب متطورة واستخدام أفضل التقنيات مثل الواقع المعزز والافتراضي في التدريب ومن بينها تقنية الـ VR في مجالات عدة، كالتحقيق في مسرح الجريمة وحوادث الحرائق.

وتعزز مواكبة ثورة التقنيات، مثل الواقع المعزز والافتراضي في التدريب كتقنية الـ VR من كفاءة الأعمال الشرطية والأمنية وتسهم في اتخاذ القرارات وتقليل الأخطاء ومكافحة الجريمة بأساليب متطورة.

ويواصل فريق عمل المركز مهامه لتحقيق التفوق والتميز في مجال استحداث وتطوير برامج وأنظمة التدريب الافتراضي والمحاكاة بأعلى جودة وأحدث التقنيات تلبية لاحتياجات البرامج التدريبية والتثقيفية.

جوائز عالمية

حصل مركز التدريب الافتراضي على العديد من الجوائز في العامين الماضيين 2022 - 2023 منها حصوله على المراكز الأولى في كل من brilliance awards، learning excellence awards، Best business awards، كما حصل في العام الحالي على المراكز الأولى في كل من IBXA24 وHBC International Awards 2024.

ويأتي الحصول على تلك الجوائز انعكاساً للإنجازات التطويرية الكبيرة التي حققتها شرطة أبوظبي في مجالات التدريب الافتراضي بإتباع أفضل المعايير العالمية، واهتمام أكاديمية سيف بن زايد للعلوم الشرطية والأمنية بتوظيف أحدث تقنيات الواقع الافتراضي المعزز بمحاكاة وتقنيات الذكاء الاصطناعي في العملية التدريبية لمنتسبي شرطة أبوظبي.