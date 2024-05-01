الامارات | "الموانئ والجمارك" بدبي تتخّذ إجراءات احترازية لحماية البحارة على متن السفن الخشبية من تأثيرات الحالة الجوية المتوقعة

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أعلنت مؤسسة الموانئ والجمارك والمنطقة الحرة بدبي عن اتخاذ الإجراءات الاحترازية اللازمة حفاظاً على سلامة مُتعامليها البحارة المتواجدين على متن السفن الخشبية من تأثيرات الحالة الجوية المتوقعة خلال اليومين المقبلين، وذلك عبر إيقاف استلام طلبات دخول وترحيل السفن الخشبية في دبي مؤقتا من خلال تطبيق "ناو NAU".

وأوضح الشيخ الدكتور سعيد بن أحمد بن خليفة آل مكتوم، المدير التنفيذي لسلطة دبي البحرية بمؤسسة الموانئ والجمارك والمنطقة الحرة، أنه استجابةً للتوصيات الصادرة من الجهات المختصة في الدولة بشأن حالة الطقس المتوقعة ، بادرت المؤسسة من خلال مكتب الوكيل الملاحي للسفن الخشبية بوقف طلبات دخول السفن وترحيلها مؤقتا لضمان سلامة مُتعامليها البحارة من تأثيرات الحالة الجوية على حالة البحر وارتفاع الموج وهطول الأمطار المتوقعة.

وأضاف الشيخ الدكتور سعيد بن أحمد بن خليفة آل مكتوم بأن مكتب الوكيل الملاحي للسفن الخشبية يعتبر الجهة المسؤولة عن رعاية مصالح البحارة خلال فترة تواجدهم في مياه دبي ، والإشراف على السفن الخشبية وتنظيم جميع أنشطتها بتطبيق أفضل الممارسات والمعايير التي تضمن انسيابية حركتها وسلامة من على متنها، مُشيراً إلى أن "رعاية متعاملينا على رأس أولوياتنا وسلامتهم غايتنا".

وقال الشيخ الدكتور سعيد بن أحمد بن خليفة آل مكتوم : "مكتب الوكيل الملاحي للسفن الخشبية يعتمد نظام الحجز المسبق لجميع السفن الخشبية (قبل 96 ساعة) من القدوم، وبالتالي قمنا بإبلاغ جميع وكلاء الشحن وأصحاب السفن الخشبية والمتعاملين بالحالة الجوية المتوقعة وذلك باتباع إجراءات السلامة المُعتمدة بالنسبة للوسائل الخشبية والطاقم في مثل هذه الحالات، وفي حال وجود طارئ يتم التواصل مع برج المراقبة للإبلاغ عنه حتى يتسنّى التعامل معه".

وأكد المدير التنفيذي لسلطة دبي البحرية بمؤسسة الموانئ والجمارك والمنطقة الحرة على قيام المكتب الملاحي بتهيئة جميع الأرصفة التي تستطيع استيعاب ما يزيد عن 500 سفينة خشبية واستعدادها لتكون في وضع آمن في مثل هذه الحالات وإبلاغ المتعاملين بضرورة تجنّب الابحار في هذه الظروف الجوية إلا للضرورة القصوى مع جاهزية الوكيل الملاحي لاستقبال السفن الخشبية في الحالات الطارئة إن تطلّب الأمر.

وفي هذا السياق، عقد مكتب الوكيل الملاحي للسفن الخشبية مع الشركاء الاستراتيجيين عدة اجتماعات وزيارات ميدانية إلى المواقع والمرافق التابعة للتأكد من جاهزية تلك المرافق للتعامل مع تأثيرات الحالة الجوية واتخاذ الاحتياطات اللازمة دون التأثير على انسيابية الحركة وضمان سلامة الجميع في كل الأوقات.

من الجدير بالذكر أن مركز الاتصال في مؤسسة الموانئ والجمارك والمنطقة الحرة على أتم الاستعداد باستقبال المكالمات الهاتفية والبلاغات للحالات الطارئة من المُتعاملين على مدار24 ساعة طوال أيام الأسبوع على الرقم 800990 بأربع لغات مختلفة.