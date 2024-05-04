انطلاق مهرجان «السودان في قلب الإمارات» غداً

ابوظبي - سيف اليزيد - دبي (وام)

تنظم الجالية السودانية في الإمارات، مهرجان «السودان في قلب الإمارات» بمركز دبي التجاري العالمي، غداً الأحد، للاحتفاء بالثقافة والفنون السودانية وتعزيز قيم التسامح والتعايش التي تسود بين كل مكونات المجتمع بدولة الإمارات.

ويهدف المهرجان، الذي يتوقع أن يحضره نحو 4 آلاف شخص من أبناء الجالية السودانية بالدولة، إلى إبراز خصوصية التراث الثقافي السوداني والتعريف به وسط أجواء احتفالية بحضور مجموعة من أبرز الشخصيات السودانية المقيمة بالدولة، وتشمل رجال أعمال وفنانين ومثقفين ورياضيين وغيرهم.

وسيتضمن المهرجان العديد من الفقرات الترفيهية والعروض الفنية والاستعراضية والتراثية المتنوعة. كما يتضمن المهرجان سوقاً كرنفالية مستوحاة من أبرز معالم السودان، تشمل السوق العربي، وجهة التسوق العريقة المعروفة في السودان، التي ستوفر لزوار المهرجان تجربة تسوق حية من خلال توفير منتجات يدوية سودانية، في أجواء تراثية سودانية خالصة، مصحوبة بعرض بصري للسوق العربي الذي يعد وجهة تسوق رئيسة في السودان، بالإضافة إلى ركن «كورنيش النيل»، الذي يوفر تجربة تسوق مميزة لرواد المهرجان توفر أبرز المأكولات والمشروبات السودانية التقليدية.

وتشارك الفنانة السودانية نانسي عجاج في الفقرة الفنية بمجموعة متنوعة من أبرز أعمالها، وتضم أجندة الحفل المتنوعة أيضاً مشاركة عدد من أبرز مقدمي «ستاند أب كوميدي»، وغيره من أنواع المحتوى الأكثر متابعة على وسائل التواصل الاجتماعي المختلفة، ومنهم صانع المحتوى الكوميدي السوداني المعروف بـ«بوش بشاشة».