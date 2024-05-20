الامارات | 65 مليون درهم حصيلة المزاد العلني الـ 115 للوحات أرقام المركبات المميزة بدبي

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - بلغت حصيلة إيرادات أول مزادٍ علني لعام 2024 لأرقام اللوحات المميّزة للمركبات في دبي وهو المزاد رقم (115) في سلسلة هذه المزادات، (65) مليونا و(588) ألف درهم، مقارنة بالمزاد السابق الـ (114)، الذي كانت حصيلته (51) مليون و(216) ألف درهم أي بزيادة قاربت (28%). وقد جرت فعاليات المزاد في فندق هيلتون دبي الحبتور سيتي.

وحقق الرقم (AA16) القيمة السعرية الأعلى، إذ بِيعَ هذا الرقم بـ(7) ملايين و(320) ألف درهم، تلاه الرقم (AA69) بـ (6) ملايين درهم والرقم (AA999) بـ (4) ملايين و(50) ألف درهم.

وقد طرحت الهيئة في مزادها العلني هذا (90) رقماً مميزاً، شملت أرقامًا ثنائية وثلاثية ورباعية وخماسية، للوحات المميزة للمركبات من الفئات: (AA-I-J-L-M-N-O-P-R-S-T-U-V-W-X-Y-Z)

وتتبع هيئة الطرق والمواصلات خلال طرح الأرقام المميزة في مزاداتها العلنية والإلكترونية، استراتيجية فعّالة قائمة على خطط مدروسة وتستند إلى الحيادية والشفافية وإتاحة الفرص المتكافئة لعشّاق الأرقام المميزة، الذين يسعون إلى اقتنائها من خلال مزادات الهيئة لأن هذه الأرقام المميزة تمثل مناسبات ورموز وأحداث ومحطات مهمة في حياتهم.