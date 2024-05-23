نهيان بن مبارك يدشن مدرسة الجالية الأميركية في جزيرة السعديات

ابوظبي - سيف اليزيد - دشَّن معالي الشيخ نهيان بن مبارك آل نهيان، وزير التسامح والتعايش، المقرَّ الجديد لمدرسة الجالية الأميركية في جزيرة السعديات في أبوظبي.

حضر التدشين معالي السفيرة لانا نسيبة، مساعد وزير الخارجية للشؤون السياسية، وسعادة مارتينا سترونغ، سفيرة الولايات المتحدة لدى الدولة، وسالم النعيمي، العضو المنتدب لـصندوق أبوظبي للتقاعد ومستشار مدرسة الجالية االأميركية، ومونيك فلكينجر، مديرة مدرسة الجالية الأميركية في أبوظبي، ومات أيوب، رئيس مجلس أمناء مدرسة الجالية الأمريكية في أبوظبي وخريج دفعة 1994 وعدد من الشخصيات.

وأزاح معالي الشيخ نهيان بن مبارك آل نهيان، ضمن فعاليات الحفل، الستارَ عن لوحة الإهداء الرسمية، ثمَّ رافقه ممثّلو الصفين الرابع والخامس بطلب من معاليه، لحضور مراسم الغرس الرمزي لشجرة الغاف، التي أهدتها إلى المدرسة حدائق الشيخ زايد في العين.

وتمثِّل هذه المناسبة محطة مهمة في مسيرة مدرسة الجالية الأميركية التي تمتد إلى 51 عاماً، لترسِّخ مكانتها في الإرث التعليمي لدولة الإمارات ، ومساهمتها القيِّمة في بناء الأجيال وتراثها الثقافي.

وأعرب معالي الشيخ نهيان بن مبارك عن أطيب أمنياته بدوام النجاح لمدرسة الجالية الأميركية في أبوظبي، وقال " نحن نقدِّر روح التقاليد التربوية الأميركية النموذجية الواضحة جلياً هنا في مدرستكم، ويسرُّني للغاية أن أشارككم احتفالنا بروابط التعاون والصداقة المتينة بين الولايات المتحدة الأميركية ودولة الإمارات العربية المتحدة".

وأضاف معاليه " أصبحت دولة الإمارات أمة رائدة تقود التقدُّم والسلام والازدهار في جميع أنحاء العالم، وبفضل القيادة الرشيدة لصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة "حفظه الله”، أصبحت دولة الإمارات رائدة في تطوير الاقتصاد والمجتمع القائمَين على المعرفة وفي ظل قيادته الحكيمة، نعلم جميعا أنَّ أساس المجتمع، الذي نواصل بناءَه والحفاظ عليه لشعبنا، يرتكز في الأساس على نظام تربوي متين".

من جانبها أعربت مونيك فلكينجر، مديرة مدرسة الجالية الأميركية في أبوظبي عن تقديريها ، لحكومة إمارة أبوظبي على الدعم المتواصل الذي كان له دور رئيس في نجاح مدرسة الجالية الأميركية في أبوظبي.

وتقدمت بالشكر العميق لمعالي الشيخ نهيان بن مبارك آل نهيان، وجميع الشركاء المحوريين وأصحاب المصلحة الأساسيين على دعمهم المتواصل وقالت " نحتفل اليوم بالعلاقات التاريخية العميقة والروابط الوثيقة التي تجمع بين مدرسة الجالية الأميركية وإمارة أبوظبي، وهي علاقة قائمة على الاحترام المتبادَل والقيم المشتركة على مدى50 عاما.

ويشهد تدشين المقر الجديد على العلاقات القوية وروابط التعاون بين إمارة أبوظبي والولايات المتحدة الأميركية، حيث تعدُّ مدرسة الجالية الأميركية منارة للتميُّز في المجال الأكاديمي، ونموذجا مثاليا للدبلوماسية الثقافية، ويؤكِّد التزامها المتواصل بتحقيق التميُّز والابتكار والمواطنة العالمية، وصياغة مستقبل التعليم، ما يُعزِّز مكانتها مؤسسةً رائدةً في المنطقة.