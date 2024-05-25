عبدالله آل حامد يلتقي وزراء إعلام السعودية والكويت والبحرين ورئيس المؤسسة القطرية للإعلام

ابوظبي - سيف اليزيد - الدوحة (وام)

التقى معالي الشيخ عبدالله آل حامد رئيس المكتب الوطني للإعلام ورئيس مجلس إدارة مجلس الإمارات للإعلام، مع وزراء الإعلام بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، وذلك على هامش اجتماعهم الـ 27 في العاصمة القطرية «الدوحة».

وبحث معالي الشيخ عبدالله آل حامد مع معالي سلمان الدوسري وزير الإعلام في المملكة العربية السعودية، ومعالي عبدالرحمن المطيري وزير الثقافة والإعلام في دولة الكويت، والدكتور رمزان بن عبدالله النعيمي، وزير الإعلام في مملكة البحرين، وحمد بن ثامر رئيس المؤسسة القطرية للإعلام، تعزيز أواصر التعاون الإعلامي، واستكشاف آفاق جديدة لتطوير مبادرات مشتركة من شأنها الارتقاء بصناعة الإعلام في المنطقة.

وتناولت اللقاءات، سبل تعزيز الشراكة بين المؤسسات الإعلامية بما يخدم الرؤية الإعلامية المشتركة، مع ضرورة التنسيق المستدام والتعاون بين المنظومة الإعلامية في دول مجلس التعاون الخليجي.

حضر اللقاءات، محمد سعيد الشحي الأمين العام لمجلس الإمارات للإعلام، والدكتور جمال محمد الكعبي مدير عام المكتب الوطني للإعلام.