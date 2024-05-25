الامارات | محمد بن راشد يهنئ بفوز العين: ألف مبروك لرئيس الدولة ولشعبنا.. ذكريات جميلة لتفوق الكرة الإماراتية عادت اليوم

شكرا لقرائتكم خبر عن محمد بن راشد يهنئ بفوز العين: ألف مبروك لرئيس الدولة ولشعبنا.. ذكريات جميلة لتفوق الكرة الإماراتية عادت اليوم والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - هنأ صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي "رعاه الله"، بفوز نادي العين بلقب دوري أبطال آسيا.

وقال سموه عبر منصة "إكس": اليوم الإمارات عيناوية .. والخليج عيناوي .. وآسيا عيناوية .. ألف مبروك لرئيس الدولة ولشعبنا فوز العين بكأس آسيا .. مباراة جميلة .. وروح قتالية .. وفوز مستحق .. وذكريات جميلة لتفوق الكرة الإماراتية عادت اليوم .. تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news Share فيسبوك تويتر لينكدين Pin Interest Whats App