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تحذير من «الوطني للأرصاد»

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ابوظبي - سيف اليزيد - حذر المركز الوطني للأرصاد من فرصة تشكل الضباب وتدني مدى الرؤية الأفقية، وانعدامها أحياناً على بعض المناطق الساحلية والداخلية خاصة وذلك من الساعة 02:00 وحتى الساعة 08:30 الأحد 26/05/2024 

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اسماعيل الماحي

اسماعيل الماحي

كاتب محتوى باللغة العربية شغف بالبحث والإطلاع بجانب دقة في مراعاة قواعد اللغة وعلامات الترقيم

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