تحذير من «الوطني للأرصاد»

ابوظبي - سيف اليزيد - حذر المركز الوطني للأرصاد من فرصة تشكل الضباب وتدني مدى الرؤية الأفقية، وانعدامها أحياناً على بعض المناطق الساحلية والداخلية خاصة وذلك من الساعة 02:00 وحتى الساعة 08:30 الأحد 26/05/2024