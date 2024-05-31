الامارات | أحمد بن محمد يقدم واجب العزاء في والد عبد الله بن كرم

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - قدّم سمو الشيخ أحمد بن محمد بن راشد آل مكتوم، النائب الثاني لحاكم دبي، اليوم (الجمعة)، واجب العزاء في وفاة المغفور له محمد عبدالرحمن بن كرم، والد كل من الدكتور عبدالله محمد عبدالرحمن بن كرم عضو مجلس دبي للإعلام، وعبدالرحمن وعلي وعيسى وسلطان محمد عبدالرحمن بن كرم، وذلك خلال زيارة سموه لمجلس العزاء في دبي.

وأعرب سموه عن صادق تعازيه ومواساته إلى أسرة الفقيد، داعياً المولى عزّ وجلّ أن يتغمّده بواسع رحمته ومغفرته وأن يسكنه فسيح جناته، ويلهم أهله جميل الصبر والسلوان.