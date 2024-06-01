الامارات | بركان جبل إيبو بإندونيسيا يثور والسلطات تحذر من فيضانات وحمم باردة

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - قال مركز علم البراكين والتخفيف من آثار الكوارث الجيولوجية بإندونيسيا، إن بركانا في جزيرة هالماهيرا شرق البلاد، ثار اليوم السبت، مطلقاً سحابة من الرماد بارتفاع خمسة كيلومترات، فيما حذرت الوكالة الوطنية لإدارة الكوارث التابعة للمركز من احتمال حدوث فيضانات مفاجئة وتدفق حمم باردة.

وثار بركان جبل إيبو الساعة 11:03 صباحا (02:03 بتوقيت جرينتش) في أعقاب سلسلة من نوبات الثوران في مايو الماضي، بعد أن لاحظت السلطات تصاعداً في النشاط البركاني بداية من أبريل، ما أدى إلى إخلاء سبع قرى مجاورة.

وقال المركز، إن عموداً من الرماد شديد الكثافة انطلق نحو الجنوب الغربي، وإنه يتعين على السكان والسائحين الحفاظ على مسافة لا تقل عن سبعة كيلومترات من فوهة البركان النشط.

وأظهرت لقطات نشرها المركز، للبركان وهو ينفث الرماد الذي صار أكثر كثافة ويتفرق في نهاية المطاف.

ونبهت وكالة إدارة الكوارث، السلطات المحلية لترقب كوارث ثانوية مثل الفيضانات المفاجئة وتدفق الحمم البركانية الباردة.