الامارات | حاكم رأس الخيمة يهنئ الشيخ صباح خالد الحمد بتعيينه ولياً للعهد بدولة الكويت

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - بعث صاحب السمو الشيخ سعود بن صقر القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم رأس الخيمة ، برقية تهنئة إلى سمو الشيخ صباح خالد الحمد المبارك الصباح، بمناسبة تعيينه ولياً للعهد بدولة الكويت الشقيقة.

وبعث سمو الشيخ محمد بن سعود بن صقر القاسمي ولي عهد رأس الخيمة برقية تهنئة مماثلة إلى سمو الشيخ صباح خالد الحمد المبارك الصباح.