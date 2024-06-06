الامارات | طلبة في الـ 12: أسئلة امتحان «الإنجليزية» خلت من التعقيدات

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - استهل طلبة الصف الـ12 في المدارس الحكومية والخاصة المطبقة لمنهاج وزارة التربية والتعليم، امتحانات الفصل الدراسي الثالث والأخير من العام الأكاديمي الجاري، بمادة اللغة الإنجليزية.

وأكد طلبة في الـ12، خلو الأسئلة من أي تعقيدات، مشيرين إلى أنها جاءت في مستوى الطالب المتوسط.

وقال الطلاب سالم أحمد، وحمد عبدالرحمن، ومحسن إبراهيم، وخالد عبدالله، الذين يدرسون في المسارين العام والمتقدم، إن القطعة الكتابية المطلوبة من طلبة «المتقدم» جاءت بواقع 200 كلمة تكتب على الحاسوب، فيما طلب من طلبة المسار العام كتابة 170 كلمة بشكل إلكتروني.

واعتبر طلبة المسار العام، أن السؤال الكتابي الإلكتروني عن «التعليم الجامعي» كان يحتاج إلى وقت إضافي.

وذكروا لـ«الإمارات اليوم»، أن الأسئلة الامتحانية جاءت في متناول الطالب المتوسط باستثناء عدد قليل منها كانت تستهدف الطالب المتميز.

من جهتها، أكدت وزيرة دولة للتعليم العام والتكنولوجيا المتقدمة رئيس مؤسسة الإمارات للتعليم المدرسي، سارة بنت يوسف الأميري، في رسالة وجهتها للطلبة، دعمها وتشجيعها لهم، مشيرة إلى أن الجهود التي يبذلونها ستؤتي ثمارها في هذه المرحلة.

بدوره، قال المدير العام لمؤسسة الإمارات للتعليم المدرسي، المهندس محمد القاسم، إن أكثر من 200 ألف طالب وطالبة تقدموا لاختبارات الفصل الدراسي الثالث والأخير من العام الأكاديمي الجاري، لافتاً إلى أن هذه الفترة تتطلب المزيد من الإصرار والعزيمة والاجتهاد.

وأكد ثقته بقدرات الطلبة في تحقيق أعلى الدرجات وأفضل النتائج في الاختبارات الختامية.

إلى ذلك، تقدم المدير التنفيذي للفرع المدرسي الأول، سليمان الكعبي، بالشكر لجميع الكوادر الإدارية والتعليمية في الميدان التربوي، على جهودهم التي بذلوها طوال العام الدراسي وعلى ما قدموه.