الامارات | "صيف دبي" يتألق بـ 12 فعالية رياضة مخصصة للمرأة

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - تشهد دبي تنظيم 12 فعالية رياضية نسائية دولية ومحلية متنوعة تقام بالتعاون مع مجلس دبي الرياضي خلال فصل الصيف، وبالشراكة مع العديد من الأندية والأكاديميات ومنظمي الفعاليات الرياضي من القطاع الخاص في مختلف أرجاء دبي، وتهدف إلى تعزيز ثقافة ممارسة الرياضة والنشاط البدني لدى جميع النساء والمرأة الإماراتية بشكل خاص للمحافظة على نشاطهن وحيوتهن خلال إجازة الصيف.

ويتضمن برنامج فعاليات رياضة المرأة في دبي مجموعة من الأنشطة والبطولات التي تستمر حتى نهاية شهر أغسطس وتلبي مختلف الفئات والقدرات البدنية، وتشهد مشاركة واسعة من النساء والفتيات.

وينظم نادي دبي للسيدات ثلاث بطولات متنوعة، حيث تقام بطولة اللياقة البدنية للسيدات يوم 22 يونيو، كما ينظم بطولة الاسكواش للسيدات يوم 14 يوليو، وينظم بطولة الألعاب الأولمبية المائية يوم 11 أغسطس، وتنظم أكاديمية فيت أون كليك للفعاليات اليوم الرياضي المفتوح للسيدات في ملاعب عالم دبي للرياضة بمركز دبي التجاري العالمي يوم 31 أغسطس، كما تستضيف قاعة سكي دبي في مول الإمارات فعالية يوغا الثلج المخصصة للسيدات التي ستمثل تجربة فريدة من نوعها لممارسة رياضة اليوغا في درجة حرارة 4 تحت الصفر.

وتقام أربع بطولات للجمباز الفني والإيقاعي من بينها بطولتان دوليتان، حيث تقام بطولة دانيستي الدولية للجمباز في مجمع حمدان الرياضي بمشاركة أكثر من 500 مشاركة، كما تقام بطولة كأس الممتاز للجمباز في مدرسة جيمس البرشاء الدولية.

وأقيمت بطولة دوجيم الدولية للجمباز الإيقاعي في المدرسة الدولية الجامعية بمنطقة أم سقيم بمشاركة لاعبات من 8 دول من مختلف قارات العالم، وبحضور مميز للبطلة الأولمبية البلغارية مادلين رادوكانوفا الحائزة على الميدالية الذهبية في أولمبياد طوكيو 2020، والروسية مارغريتا اتامولوفا الفائزة ببطولة العالم في الجمباز لـ 4 مرات، كما أقيمت بطولة الخبراء للجمباز الفني في مدرسة جميرا للبكالوريا.

ونظمت مدربة اللياقة البدنية الشهيرة لينا ديب رائدة الأعمال والمؤثرة في وسائل التواصل الاجتماعي يومًا رياضيًا مخصصًا للسيدات للنساء من كافة الأعمار والمستويات البدنية، قامت فيه بتقديم تدريبات مكثفة من اللياقة البدنية في صالة تودا بمدينة جميرا، كما أقيمت بطولة البادل الفئة المفتوحة سي للسيدات في نادي بادل كينغدوم بمنطقة القوز 4، ونظم نادي زعبيل للسيدات يوم الألعاب المائية الرياضي.

ويساهم تنظيم هذه الفعاليات في نشر ثقافة ممارسة الرياضة والنشاط البدني لدى السيدات من مختلف الفئات، كما تأتي تحقيقاً لخطة مجلس دبي الرياضي الاستراتيجية، التي تنص على بناء مجتمع رياضي متكامل، وحققت الرياضة النسائية خلال الفترة الأخيرة نقلة نوعية على صعيد نمو ثقافة ممارسة الرياضة والنشاط البدني وزيادة أعداد الممارسات للرياضة بين النساء من مختلف أطياف المجتمع، حيث يحرص مجلس دبي الرياضي على تنظيم العديد من الفعاليات الرياضية النسائية التي تستهدف كافة الفئات والأعمار، وإطلاق البرامج والمبادرات المختلفة على مدار العام