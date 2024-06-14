الامارات | شراكة لدعم مبادرة «مليون خبير لأوامر الذكاء الاصطناعي»

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - شهدت «خلوة الذكاء الاصطناعي 2024»، الإعلان عن تعاون بين دائرة الموارد البشرية لحكومة دبي ومركز دبي لاستخدامات الذكاء الاصطناعي، لدعم مبادرة «مليون خبير لأوامر الذكاء الاصطناعي»، بما يعزز موقع دبي منصةً عالميةً لمواهب الذكاء الاصطناعي وكفاءاته، ووجهة لاستثماراته الواعدة.

وذكر بيان صدر أمس، أن الجانبين سيعملان على تنسيق الجهود الثنائية في مجال بناء القدرات وتطوير المهارات وتمكين المواهب وجذب الكفاءات في تخصصات هندسة أوامر الذكاء الاصطناعي في دبي، وتوسيع نطاق استخداماتها وتطبيقاتها في مختلف القطاعات الحيوية لمستقبل الإمارة. وتتيح الشراكة بين الجانبين توفير بيئة داعمة للمتدربين وتسهيل تواصلهم فيما بينهم ومع الخبراء والمتخصصين لصقل مهارات التعامل مع برمجيات الذكاء الاصطناعي التوليدي، وتوجيهها لتحقيق استخدامات عملية تختصر الوقت والجهد، وترتقي بمستويات الخدمات في مختلف القطاعات، لاسيما العمل الحكومي وتصميم المستقبل.

ويدعم التعاون الثنائي أهداف مبادرة «مليون خبير لأوامر الذكاء الاصطناعي»، التي أطلقها سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي رئيس المجلس التنفيذي، في مايو الماضي، وتعد الأولى من نوعها لإعداد خبرات وكفاءات متخصصة في هندسة الأوامر البرمجية في الذكاء الاصطناعي، كما تتماشى آفاق التعاون مع مستهدفات «خطة دبي السنوية لاستخدامات وتطبيقات الذكاء الاصطناعي» التي أطلقها سمو ولي عهد دبي، في أبريل الماضي، لتعزيز تبنّي الذكاء الاصطناعي في القطاعات والمجالات كافة ذات الأهمية لمستقبل الإمارة، لتصبح الأكثر دعماً للاقتصاد، والأفضل توظيفاً للتقنية، والأسرع في تبنّي التطبيقات المتقدمة.

وقال مدير عام دائرة الموارد البشرية لحكومة دبي، عبدالله علي بن زايد الفلاسي: «أحدث الذكاء الاصطناعي خلال السنوات الماضية نقلة نوعية في توظيف التكنولوجيا المتقدمة في مختلف القطاعات، ومن هنا نحرص في دائرة الموارد البشرية لحكومة دبي على تدريب الموظفين الحكوميين على أحدث التقنيات والتطبيقات المستقبلية، وتوعيتهم حول الاستخدام الآمن لها، وقدرتها على إيجاد حلول إبداعية ومبتكرة».

من جهته، قال الرئيس التنفيذي لمؤسسة دبي للمستقبل، التي تشرف على مركز دبي لاستخدامات الذكاء الاصطناعي، خلفان جمعة بلهول، إن «الشراكات أساسية لتمكين المواهب والكوادر والكفاءات وتأهيلها لقيادة مسارات توسيع استخدام الذكاء الاصطناعي في القطاعات الحيوية لمستقبل دبي، بما يعزز ريادتها كأكثر مدن العالم استعداداً للمستقبل، وكوجهة عالمية مفضلة لمواهب وابتكارات واستثمارات الذكاء الاصطناعي».

ويتعاون الطرفان على بناء القدرات للمواهب والكوادر من أجل إتقان مهارات توجيه نماذج وخوارزميات الذكاء الاصطناعي لإنشاء المحتوى الإبداعي، وابتكار الحلول للتحديات المعقدة، وتقديم تعليمات واضحة مصممة بعناية، وتحقيق أفضل تواصل مع الذكاء الاصطناعي للحصول على النتائج المنشودة.

. الشراكة تعزز موقع دبي منصة عالمية لتمكين المواهب وجذب الكفاءات.