الامارات | تطوير نظام ذكي للتوصيل بسيارات نقل تقليدية وطائرات بدون طيار

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - طوّر فريق من الباحثين بجامعة خليفة في أبوظبي نظاماً ذكياً للتوصيل، قادراً على إحداث نقلة نوعية في مفهوم التوصيل إلى الوجهة الأخيرة، الذي يُعَد الخطوة النهائية في عملية توصيل البضائع من مركز التوزيع إلى المستلم، وذلك بالاعتماد على نظام «البلوك تشين» في تنظيم التنسيق القائم بين الطائرات بدون طيار ومركبات التعهيد الجماعي، عبر توظيف طريقتي النقل للاستفادة من نقاط القوة التي تتسم بها كل من الطريقتين، والتأقلم مع احتياجات وظروف التوصيل المتغيرة.

وأكد الفريق البحثي أن نتائج الاختبار المبدئي الذي أجروه بالمقارنة مع طرق التوصيل التقليدية أظهرت أن النهج المتكامل مع البلوك تشين يمكنه أن يقلل أوقات التوصيل بنسبة 23%، ويرفع كفاءة توزيع المهام بنسبة 6%، ويحسن مستوى أجور وكلاء التوصيل بنسبة 50%، مشيرين إلى أن هذه التحسينات تمثل فوائد لوجستية، مؤكدين أن الدمج بين الطائرات بدون طيار والمركبات التقليدية من شأنه أن يسرع عمليات التوصيل، ويقلل الازدحام المروري والتأثير البيئي الضار للنقل أيضاً.