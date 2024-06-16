الامارات | المؤسسات العقابية في دبي تحدد مواعيد زيارة النزلاء «عن بُعد»

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - حدّدت الإدارة العامة للمؤسسات العقابية والإصلاحية في شرطة دبي مواعيد زيارة النزلاء خلال إجازة عيد الأضحى المبارك. وأكد مدير الإدارة بالوكالة، العميد صلاح جمعة بوعصيبة، استمرار تقديم خدمة التواصل المرئي عن بُعد بين النزلاء وذويهم في اليومين الأول والثاني من إجازة عيد الأضحى المبارك، داخل الدولة وخارجها، من 8:00 صباحاً حتى 12:00 ظهراً.

ونظراً للنجاح الذي حققته خدمة التواصل المرئي عن بُعد منذ إطلاقها، قال إن شرطة دبي ستستمر في توفيرها للنزلاء وذويهم، خصوصاً أنها مكّنت النزلاء من التواصل مع عائلاتهم داخل الدولة وخارجها.

وأكد أن شرطة دبي حرصت على توفير الدعم اللوجستي الكامل للنزلاء والنزيلات ليتمكنوا من التواصل مع عائلاتهم عبر الأجهزة الإلكترونية، بالتعاون مع الإدارة العامة للذكاء الاصطناعي، موضحاً أن آلية الخدمة تتم من خلال تقدم ذوي النزلاء بطلب إلكتروني لزيارة أقاربهم من النزلاء عبر تطبيق شرطة دبي على الهواتف الذكية، وبعدها يتم إرسال رسالة نصية إلى صاحب الطلب ويزود بالرابط الخاص بإجراء المكالمة المرئية وتوقيتها المحدد، من خلال الموقع الإلكتروني للقيادة العامة لشرطة دبي، ليتمكن النزيل أو النزيلة من إجراء المكالمة المرئية عبر الأجهزة الإلكترونية التي وفرتها لهم الشرطة.