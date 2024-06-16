حمدان ومكتوم بن محمد يستقبلان المهنئين بعيد الأضحى المبارك

ابوظبي - سيف اليزيد - استقبل سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي رئيس المجلس التنفيذي، وسمو الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم، النائب الأول لحاكم دبي، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير المالية، بحضور سمو الشيخ أحمد بن سعيد آل مكتوم، رئيس هيئة دبي للطيران المدني، رئيس مؤسسة مطارات دبي، الرئيس الأعلى الرئيس التنفيذي لطيران الإمارات والمجموعة، وسمو الشيخ حشر بن مكتوم بن جمعة آل مكتوم، رئيس «دبي للإعلام»، صباح اليوم، الأحد، في مجلس زعبيل بدبي، المهنئين بعيد الأضحى المبارك.



وتقبل سموهما، التهاني والتبريكات بهذه المناسبة المباركة من جمع من الشيوخ وأعيان البلاد ومعالي الوزراء وكبار المسؤولين في الدولة من مدنيين وعسكريين.

وابتهل المهنئون إلى الله العليّ القدير أن يديم على صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي، رعاه الله، موفور الصحة والعافية وعلى شعب الإمارات أسباب الرقي والتقدم والازدهار في ظل قيادتنا الرشيدة، وأن يمنّ على دولة الإمارات وشعبها المعطاء بمزيد من الرفعة والتقدم والازدهار.



كما تقبّل سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، وسمو الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم، التهاني والتبريكات من قادة الأفرع الرئيسية للقوات المسلحة، وشرطة دبي، وجهاز أمن الدولة، والإدارة العامة للجنسية وشؤون الأجانب في دبي، والدفاع المدني في دبي، والسلك القضائي.

كذلك تقبّل سموهما، التهاني بعيد الأضحى من عدد من رؤساء ومديري الدوائر والهيئات والمؤسسات الحكومية وجموع المواطنين وأبناء القبائل وأبناء الجاليات العربية والإسلامية والأجنبية في الدولة، حيث تمنوا أن يعيده الله على دولة الإمارات وقيادتها الرشيدة وشعبها الكريم، وعلى الأمتين العربية والإسلامية بالخير واليُمن والبركات.