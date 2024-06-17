ابوظبي - سيف اليزيد - سجلت أم القيوين تسجل أقل درجة حرارة في الدولة، صباح اليوم.
وقال الأرصاد عبر حسابه الرسمي في منصة إكس إن أقل درجة حرارة سجلت على الدولة صباح اليوم، هي : 25.1 درجة مئوية في أم القيوين الساعة 05:15 بالتوقيت المحلي لدولة الإمارات.
ابوظبي - سيف اليزيد - سجلت أم القيوين تسجل أقل درجة حرارة في الدولة، صباح اليوم.
وقال الأرصاد عبر حسابه الرسمي في منصة إكس إن أقل درجة حرارة سجلت على الدولة صباح اليوم، هي : 25.1 درجة مئوية في أم القيوين الساعة 05:15 بالتوقيت المحلي لدولة الإمارات.
بكالوريوس تربيه وماجستير في علوم السياحه من جامعة الأقصر ومتخصص في علوم السياحه والتحرير الاخباري التلفزيوني والصحفي.