ابوظبي - سيف اليزيد - سجلت أم القيوين تسجل أقل درجة حرارة في الدولة، صباح اليوم.

وقال الأرصاد عبر حسابه الرسمي في منصة إكس إن أقل درجة حرارة سجلت على الدولة صباح اليوم، هي : 25.1 درجة مئوية في أم القيوين الساعة 05:15 بالتوقيت المحلي لدولة الإمارات.