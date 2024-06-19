الامارات | شواغر وظيفية للمواطنين في جهات حكومية وخاصة بعجمان

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - طرحت منصة «كوادر» التابعة لدائرة الموارد البشرية لحكومة عجمان، عدداً من الشواغر الوظيفية للمواطنين في جهات حكومية وشبه حكومية وخاصة، ضمن جهودها لدعم توظيف المواطنين.

وتضمنت الوظائف المطروحة، وظيفة مرشدة اجتماعية بمدرسة الشويفات الدولية بعجمان من مواطني الدولة فقط، براتب يراوح بين 6500 و8000 درهم، على أن تكون المتقدمة حاصلة على بكالوريوس.

وطرحت منصة «كوادر»، وظيفة «مطور واجهة المستخدم الرقمي» بهيئة النقل في عجمان، براتب يراوح بين 10 و20 ألف درهم شهرياً، على أن يكون من مواطني الدولة، ويمتلك خبرة تراوح بين ثلاث و15 سنة، وأن يكون عمر المتقدم بين 22 و40 عاماً.

ومن مهام الوظيفة، أن يكون مُطوراً موهوباً لواجهة المستخدم للويب والهاتف المتحرك.

كما أنه سيكون مسؤولاً عن تحويل نماذج التصميم إلى صفحات وقوالب، مع ضمان الأداء وتجربة المستخدم المثلى.

وعرضت دائرة عجمان الرقمية عبر المنصة، شاغراً لوظيفة «تنفيذي تسويق وترويج» لمواطني الدولة، على أن تراوح خبرته المهنية بين سنتين وخمس سنوات، وأن يكون العمر بين 25 و40 عاماً، مشيرة إلى أن الخبرات الوظيفية المطلوبة للمرشح، تتمثل في الجمع بين مهارات الإبداع البصري والقدرة على تنفيذ الأفكار بشكل عملي لاستهداف الجمهور، ما يسهم في تعزيز رؤية دائرة عجمان الرقمية.

كما طرحت دائرة عجمان الرقمية، وظيفة محاسب رئيس لمواطني الدولة فقط، على أن تراوح خبرته المهنية بين ست و10 سنوات، وأن يكون حاصلاً على بكالوريوس.

وتتمثل مهامه الوظيفية في مراجعة وتسجيل وصرف مستحقات الموردين، ومراجعة العقود المبرمة مع الحكومة الرقمية من قبل الغير، وصرف الدفعات المستحقة عنها، وتسجيل الأصول الثابتة بالنظام المالي، وربط الأصل بالنظام المالي من خلال كود مشترك، إضافة إلى إعداد القوائم والبيانات المالية الربعية والسنوية والإيضاحات الخاصة بها.

وأعلنت «عجمان الرقمية» أيضاً عن وظيفة مدير إدارة العلاقات المؤسسية وإسعاد المتعاملين، على أن تراوح الخبرة الزمنية بين خمس و10 سنوات، وألّا يزيد العمر على 45 عاماً، وألّا يقل عن 30.

وطرحت كوادر وظيفة «منسق علاقات عامة وإعلام» بجمعية أم المؤمنين لمواطني الدولة، بخبرة تصل إلى ثلاث سنوات بحد أقصى، وتتركز مهامه الوظيفية في إعداد وتنفيذ الخطط التشغيلية، وإعداد وتنفيذ الخطة الإعلامية وفق الجدول الزمني المعتمد، وإدارة وتفعيل الشراكات مع المؤسسات والدوائر الحكومية، والتغطية الإعلامية للأنشطة والفعاليات، وإدارة حسابات مواقع التواصل الاجتماعي والرد على الاستفسارات، وكتابة الأخبار الصحافية، وتصميم المطبوعات والإعلانات.

وتضمنت الوظائف، وظيفة باحث قانوني بغرفة تجارة وصناعة عجمان، دون اشتراط جنسية محددة، على أن تراوح خبرة المتقدم بين ثلاث وخمس سنوات.