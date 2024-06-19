الامارات | منصة جديدة لتدريب المواطنين في «هندسة أنظمة الفضاء»

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أطلقت أكاديمية الفضاء الوطنية، أحد مشاريع وكالة الإمارات للفضاء، دورتها التدريبية الثانية للعام الجاري، التي تتخصص في هندسة أنظمة الفضاء التطبيقية، وذلك من خلال منصة تعليمية مبتكرة متخصصة بالتعاون مع مجموعة «إيدج» وشركة «بيكن رد».

وتهدف أكاديمية الفضاء الوطنية إلى تطوير وتنمية مهارات الكوادر الإماراتية الشابة في علوم وتكنولوجيا الفضاء من خلال تزويدهم بمهارات ومعارف وفق أعلى المعايير والممارسات العالمية، ليكونوا مساهمين مؤثرين في تعزيز النجاح الكبير لبرنامج الفضاء الإماراتي.

وأفادت الأكاديمية بأن الدورة التدريبية الجديدة توفّر فرصاً تعليمية قيّمة لعدد كبير من الكوادر الإماراتية المرشحة من خمس جهات مختلفة، ذات صلة بالفضاء، يكتسب خلالها المشاركون عبر سلسلة من ورش العمل النظرية والعملية التي تتواصل على مدى 10 أسابيع، معرفة عميقة بنظرية الفضاء، ويتعلمون المهارات التطبيقية على أرض الواقع، التي لها صلة بتصميم وتطوير وتنفيذ وإدارة أنظمة ومشاريع الفضاء، لافتة إلى أنها تسعى إلى تقديم تجربة تعليمية شاملة من خلال سلسلة من ورش العمل التي تركز على بيئة الفضاء الصعبة، وفهم أساسياتها، من خلال المحاضرات والجلسات النقاشية والتفاعلية، وتجارب الاستكشافات العملية، إضافة إلى دراسة عملية للأجهزة الفضائية، والتخطيط الدقيق لسيناريوهات المهمات الفضائية، ويشمل ذلك مجموعة كبيرة من المعارف المعمقة في هندسة وتصميم المركبات والمهمات الفضائية، مع تعزيز العمل الجماعي والخبرة من خلال محاكاة المهمات الفضائية.

ويعزز البرنامج التدريبي المعرفة المكتسبة من خلال مجموعة من ورش العمل الأكاديمية، إضافة إلى التدريبات العملية من قبل خبراء في مجال الفضاء.

كما يُعدُّ البرنامج المكثف بمثابة حلقة وصل لتسريع الربط بين المعرفة الأكاديمية والخبرة العملية المصاحبة لتطوير مشاريع الفضاء.

وقد صمم البرنامج خصيصاً لتسريع نقل المعرفة وتطبيق مهارات الهندسة الفضائية.

وتوجه وكالة الإمارات للفضاء جهدها التعليمي والتدريبي لاستهداف الأفراد المهتمين بالمشاركة في ورش العمل الفضائية، بهدف تدريبهم وتطوير مهارتهم ضمن مجالات وتخصصات معرفية متعددة، بما يوائم المتطلبات والمهارات اللازمة لتنفيذ المشاريع الفضائية الوطنية.

وتهدف الأكاديمية إلى تحقيق الاستدامة في قطاع الفضاء في الإمارات، من خلال تطوير وتعزيز مهارات الكوادر الإماراتية، وتمكينها من اكتساب المعرفة والمهارات اللازمة للعمل في قطاع الفضاء الوطني، إضافة إلى تقديم نموذج فريد في تحويل المعرفة النظرية إلى تجارب عملية، لتكون بمثابة جسر يؤهل الخريجين في الإسهام الفاعل في قطاع الفضاء الوطني.

3 مراحل

أفادت الأكاديمية الوطنية للفضاء، التي أطلقت أولى دوراتها التدريبية في الربع الأول من العام الجاري، بأن تدشينها يُعدُّ ثمرة للنجاح الكبير الذي حققته ورش العمل الفضائية، التي تضمنت ثلاث مراحل متتالية بدأت في يناير 2023، حيث تم الانتهاء من المرحلة الأولى بمشاركة 51 شخصاً، لينتقل 26 منهم إلى المرحلة الثانية، وتختتم بمشاركة 13 فرداً في المرحلة الثالثة والأخيرة.

وشارك خريجو ورش العمل، بعد خضوعهم لسلسلة من تقييمات الأداء والمقابلات، في مهمة فضائية لمدة ثلاثة أشهر، أتاحت لهم التعاون والإسهام بفاعلية في مهام وعمليات محددة، واكتساب خبرة كبيرة، إلى جانب تمكينهم من التعمق في التخصصات المختارة من خلال تنفيذ مشاريع بحثية في تخصصاتهم داخل أكاديمية الفضاء الوطنية، بإشراف وتوجيه من نخبة من المتخصصين في مجال ودراسات الفضاء.

وتُعدُّ الأكاديمية جزءاً من المشاريع التحولية التي أطلقتها حكومة دولة الإمارات، الرامية إلى التركيز على خلق الاقتصاد الأنشط والأفضل عالمياً.