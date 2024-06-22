حسين الحمادي يزور جناح تريندز في «بكين للكتاب»

ابوظبي - سيف اليزيد - أبوظبي (الاتحاد)

شهد جناح مركز تريندز للبحوث والاستشارات في «معرض بكين الدولي للكتاب 2024»، حضوراً مميزاً وتفاعلاً لافتاً للنظر، من قِبل زوار المعرض، وتوُّج ذلك بزيارة نوعية من معالي حسين إبراهيم الحمادي، سفير دولة الإمارات العربية المتحدة لدى جمهورية الصين الشعبية.

وأشاد معالي السفير الحمادي، خلال الزيارة التي تُعدّ الثانية له خلال يومين، بما يقدّمه «تريندز» من إصدارات قيّمة باللغة الصينية، مؤكداً أهميتها في تعزيز الحوار الثقافي، وتبادل المعرفة.

كما ثمّن حضورَ المركز الفاعل في المعرض، وسلسلة «بودكاست تريندز ايكوز» وأهميتها في نشر المعرفة، مشيراً إلى التفاعل الكبير الذي يشهده جناح المركز من قِبل الجمهور الصيني.

وشهد معالي السفير، خلال الزيارة، تدشين «تريندز» مكتبه السادس عالميّاً في بكين، دعماً للتواصل المعرفي بين مراكز الفكر، وترجمةً لاستراتيجية المركز البحثية العالمية.

كما شهد أيضاً إطلاق المركز النسخة الصينية من مؤشر «نفوذ الإخوان المسلمين على المستوى الدولي»، وهو الأول من نوعه عالميّاً، ويعدّ مرجعاً علميّاً موثوقاً به في سياق تصحيح المفاهيم المغلوطة، ومواجهة الأفكار المتطرفة.

وحرص معالي السفير حسين الحمادي على حضور الحلقة النقاشية التي نظّمها مركز تريندز بالتعاون مع المجموعة الصينية للإعلام الدولي، بعنوان «العلاقات الخليجية-الصينية: آفاق جديدة للتعاون»، وأثنى على محتواها القيّم وغناها بالمعلومات، ودورها في إثراء النقاش حول مختلف جوانب التعاون بين دول الخليج العربية والصين.

وأعرب الدكتور محمد عبدالله العلي، الرئيس التنفيذي لتريندز، عن سعادته بزيارة معالي السفير الحمادي لجناح المركز في معرض بكين الدولي للكتاب.

وقال: إنّ هذه الزيارة تُؤكّد على دور تريندز وريادته، مشدّداً على التزام المركز بمواصلة الجهود لتقديم محتوى ثقافي وفكري متميز يُسهم في استشراف الأحداث، وتقديم محتوى بحثي وازن، وفتح آفاق جديدة للتعاون في مختلف المجالات.