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الامارات | حمدان بن محمد يصدر قراراً بتعيين مدير تنفيذي في «طرق دبي»

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دبي - الإمارات اليوم 0 تبليغ

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الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أصدر سموّ الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي رئيس المجلس التنفيذي، قرار المجلس رقم (40) لسنة 2024، بتعيين أحمد حسن صالح حسن محبوب، مديراً تنفيذياً لقطاع خدمات الدعم الإداري المؤسسي بهيئة الطرق والمواصلات في دبي.

ويُعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية.

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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