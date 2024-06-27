الامارات | حمدان بن محمد يصدر قراراً بتعيين مدير تنفيذي في «طرق دبي»

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أصدر سموّ الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي رئيس المجلس التنفيذي، قرار المجلس رقم (40) لسنة 2024، بتعيين أحمد حسن صالح حسن محبوب، مديراً تنفيذياً لقطاع خدمات الدعم الإداري المؤسسي بهيئة الطرق والمواصلات في دبي.

ويُعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية.