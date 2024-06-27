الامارات | جامعات تستبق نتائج الثانوية بخصومات وإعفاء من رسوم التسجيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - باشرت جامعات في تقديم منح وتسهيلات مالية لاستقطاب طلبة متفوقين ومتميزين، ودعم الطلبة أصحاب الهمم خلال مسيرتهم التعليمية، ومع اقتراب إعلان نتائج الصف الـ12، كثفت الجامعات إعلاناتها الترويجية على مواقع التواصل الاجتماعي، وعبر الرسائل النصية الموجهة للطلبة، للترويج لبرامجها الدراسية المعتمدة، والخصومات والتسهيلات التي تقدمها للطلبة، بهدف استقطاب الخريجين الجدد.

وتفصيلاً، أظهرت الإعلانات والحملات الدعائية التي تنفذها الجامعات منذ انطلاق امتحانات الثانوية العامة، وتكثيفها مع قرب الإعلان عن نتائج الصف الـ12 في الثالث من يوليو المقبل، منافسة لاستقطاب الخريجين، عبر العديد من الوسائل منها خفض معدلات القبول في بعض البرامج الأكاديمية، وتقديم منح وخصومات على الرسوم الدراسية للاستحواذ على أكبر عدد من الطلبة والطالبات.

وأوضح أعضاء في إدارات القبول واستقطاب الطلبة بجامعات داخل الدولة، محمد ريان، ونادر الصيرفي، وعلياء خليل، أن الدعاية التي تنظمها الجامعات لا تستهدف الطلبة المحليين فقط، بل موجهة أيضاً للطلبة الدوليين، مشيرين إلى أن الجامعات باتت قادرة على استقطاب الطلبة من خارج الدولة، حيث يتم التركيز على مواءمة مخرجات التعليم، مع احتياجات سوق العمل المستقبلي، والاستفادة من أن سوق العمل الإماراتي بات مركز استقطاب إقليمي ودولي، مشيرين إلى أن أبرز التخصصات التي تجتذب الطلبة هي الهندسة وتكنولوجيا المعلومات والذكاء الاصطناعي، والعلوم الصحية، وتخصص الفيزياء والعلوم الطبيعية، وإدارة الأعمال بتخصصاتها، مثل اتصالات التسويق الإلكتروني والتكنولوجيا المالية، والقانون، والإعلام والتصميم.

ودعت جامعة أبوظبي خريجي العام الدراسي 2023-2024 إلى التسجيل في اليوم المفتوح، والحصول على منح دراسية متوافرة تصل إلى 50%، إضافة إلى إعفاء بقيمة 3000 درهم عند التسجيل لبرامج البكالوريوس، مشيرة إلى توفيرها برنامجاً للمنح والمساعدات المالية.

فيما دعت كلية ليوا للتكنولوجيا، الطلبة إلى التعرف إلى برامجها المعتمدة في الهندسة، والعلوم الطبية والصحية، والإدارة، والإعلام، وتكنولوجيا المعلومات، مشيرة إلى أن التسجيل متاح للفصل الدراسي الأول للعام الأكاديمي 2024-2025، مع توفير منح دراسية تصل إلى 50% وفقاً للشروط والأحكام.

وقالت جامعة العين إن الطلبة سيحصلون على إعفاء 100% من رسوم تقديم طلب الالتحاق عند زيارتهم للجامعة خلال اليوم المفتوح.

فيما وفرت جامعة المدينة عجمان منحاً دراسية تصل إلى 50%، وإعفاءً كاملاً من رسوم القبول خلال اليوم المفتوح، عند التسجيل لفصلي الصيف والخريف 2024، حيث أتاحت الجامعة فرصة للتعرف إلى البرامج المطروحة في مجالات طب الأسنان، وإدارة الأعمال، والإعلام، والقانون، والعلوم الإنسانية، والتربية.

ودعت جامعة برمنغهام دبي، الطلبة إلى حجز مكان في يومها المفتوح، لحضور الجلسة التعريفية لعملية القبول والتسجيل والمنح الدراسية المتاحة، والمشاركة في جولة داخل حرمها الجامعي المتطور مع سفرائها من طلبة الجامعة، ومناقشة الدعم والحياة الطلابية للطلاب الجدد، والتعرف إلى شبكة الوظائف للخريجين.

وطالبت جامعة ولونغونغ في دبي، الطلبة بالتواصل معها لاستكشاف عالم من الفرص، والحصول على إرشادات فردية من الأكاديميين ومستشاري القبول لديها حول مسارهم الوظيفي المستقبلي، مع اختيار المنح الدراسية والتخصص المناسب ضمن تخصصات الأعمال والإعلام والهندسة والبيانات الضخمة وتطوير ألعاب الفيديو والأمن السيبراني، وغيرها من البرامج الدراسية التي تطرحها الجامعة.

كما أعلنت جامعة ميدلسكس دبي «MDX» عن منح دراسية للتميز الأكاديمي تصل إلى 50% عند الدراسة، ودعت الطلبة للتسجيل في جلسات التعريف الجامعي الافتراضية، للتعرف إلى البرامج الأكاديمية والحياة الجامعية، وطرح الأسئلة، ومقابلة هيئة التدريس.

. الهندسة وتكنولوجيا المعلومات والذكاء الاصطناعي والعلوم الصحية والفيزياء والعلوم الطبيعية أبرز التخصصات الجاذبة للطلبة.