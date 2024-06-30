ألمانيا تتأهل لدور الثمانية بهدفين في شباك الدنمارك

حسم منتخب ألمانيا لكرة القدم تأهله إلى ربع نهائي بطولة أمم أوروبا يورو 2024، بعد فوزه على نظيره الدنماركي بنتيجة 2-0، في المباراة التي جمعتهما مساء السبت على ملعب سيجنال إيدونا بارك في دور الـ16.

سيطر التعادل السلبي على مجريات الشوط الأول، مع فرص قليلة للمنتخبين. وشهدت الدقيقة 32 من زمن المباراة توقف اللقاء بسبب عاصفة رعدية قوية، حرصًا على سلامة اللاعبين، قبل أن يتم استئنافه بعد 35 دقيقة.

في الشوط الثاني، فرض المنتخب الألماني سيطرته على مجريات اللعب، وتمكن من افتتاح التسجيل في الدقيقة 53 من ركلة جزاء نفذها بنجاح كاي هافريتز.

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وواصل “المانشافت” ضغطه، ليضيف الهدف الثاني في الدقيقة 68 عن طريق جمال موسيالا، ليُحسم النتيجة ويُعلن تأهله للدور المقبل.

سيواجه منتخب ألمانيا في ربع نهائي يورو 2024 الفائز من مباراة إسبانيا وجورجيا، والتي ستقام في وقت لاحق اليوم.

وبدأ منتخب ألمانيا المباراة بتشكيل مكون من:

حراسة المرمى: مانويل نوير.

خط الدفاع: جوشوا كيميش- أنطونيو روديجر- نيكو شلوتيربيك- دافيد راوم.

خط الوسط: روبرت أندريش- إليكاي جوندوجان- توني كروس.

خط الهجوم: ليروى ساني- كاي هافيرتز- جمال موسيالا.