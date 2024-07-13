الامارات | 304 متقدمين لـ «الأعراس الجماعية» خلال النصف الأول

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - حدّدت مؤسّسة خليفة بن زايد آل نهيان للأعمال الإنسانية، تسع مميّزات للمواطنين والمواطنات المشاركين في مبادرة «العرس الجماعي»، التي تنظمها المؤسسة أول أغسطس المقبل، أبرزها «تقديم منح مالية للمشاركين والمشاركات، وبشوت وملابس وأحذية للمعاريس، وفساتين زفاف للعرائس»، فيما أفاد الموقع الرسمي لوزارة تنمية المجتمع، بأن إجمالي عدد المواطنين المتقدمين للاستفادة من منح الزواج التي تقدمها الوزارة خلال النصف الأول من العام الجاري بلغ 304 متقدمين.

وتفصيلاً، أعلنت مؤسّسة خليفة بن زايد آل نهيان للأعمال الإنسانية، فتح باب التسجيل في مبادرة حفلات الزواج الجماعي، التي تنظّمها لمواطني الدولة، بالتعاون مع وزارة تنمية المجتمع، موضحة أنه سيتم تنظيم حفل للرجال يوم الخميس الأول من أغسطس المقبل، بعد صلاة العصر في صالة «البيت متوحّد» بمنطقة الرحمانية في الشارقة.

وذكرت المؤسّسة، في منشور بثّته على صفحاتها الرسمية بمنصات التواصل الاجتماعي، أنه سيتم تحديد مواعيد أعراس النساء في أي يوم تختاره العروس خلال أشهر أغسطس وسبتمبر وأكتوبر، تماشياً مع نموذج مديم، في الفترة من بعد صلاة العصر وحتى صلاة المغرب في صالة «البيت متوحّد» بالشارقة أيضاً، داعية المواطنين الراغبين في المشاركة بالعرس الجماعي ممن تنطبق عليهم الشروط إلى سرعة التسجيل عن طريق الموقع الرسمي لوزارة تنمية المجتمع.

ولفتت إلى أن شروط التقديم تشمل أن يكون مقدم الطلب وزوجته من مواطني الدولة، وأن يكون المتقدم لم يسبق له المشاركة في حفل زفاف جماعي سابقاً، مع إلزامية مشاركة المعرس في الحفل الجماعي، وإلزامية مشاركة العروس في حفل فترة العصر.

وتعهّدت المؤسسة بتقديم تسع مميّزات للمواطنين والمواطنات المشاركين في العرس الجماعي، تشتمل على «تقديم منح مالية للمشاركين والمشاركات، بشوت وملابس وأحذية للمعاريس، فساتين زفاف للعرائس، إعارة الذهب والمجوهرات لتزيين العروس يوم العرس، تصميم بطاقات الدعوة الإلكترونية، تخصيص موسيقى خلفية خاصة بالعرس (دي جي)، المداخن والعطور، الضيافة، تنسيق وتزيين صالة العرس»، منوهة بأنه سيتم ترك موضوع اختيار المكياج والتسريحة وشركة التصوير للعروس.

وأظهر الموقع الإلكتروني لوزارة تنمية المجتمع أن إجمالي عدد المواطنين المتقدمين للاستفادة من منح الزواج التي تقدمها الوزارة خلال النصف الأول من العام الجاري بلغ 304 متقدمين، مؤكداً أن الاستفادة من هذه الخدمة تتطلّب أن يكون هذا الزواج الأول للمتقدم، وألّا يتعدى عقد القران مدة ستة أشهر، وأن يكون مطابقاً لشروط وضوابط منح الزواج.

وحدّدت الوزارة أربعة شروط رئيسة لحصول الشباب المقبلين على الزواج على «منحة الزواج»، تشمل أن يكون المتقدّم وزوجته من مواطني الدولة، وألّا يقل سن الزوج عن 21 عاماً، وسن الزوجة عن 18 عاماً عند عقد الزواج، وألّا يتجاوز صافي دخل الشخص 25 ألف درهم، إضافة إلى حضور الدورات والمحاضرات التوعوية التي تنظمها الوزارة، فيما تتضمّن الوثائق المطلوبة صورة عقد الزواج مصدّق طبق الأصل من المحكمة المختصة، وبطاقة الهوية للزوجين، وصورة من خلاصة قيد الزوج مضافاً إليها الزوجة وصورة من خلاصة القيد توضح تاريخ الشطب، ووثيقة تثبت صافي الدخل الشهري لمقدم الطلب بما في ذلك شهادة راتب تفصيلية وإفادة عن ملكية الأراضي والعقارات والرخص التجارية من مكان إصدارها.

ولفتت إلى أن خطوات التسجيل للمشاركة في الأعراس الجماعية، تبدأ بتقديم الطلب عن طريق الموقع الإلكتروني للوزارة، ثم الضغط على «طلب المشاركة في العرس الجماعي»، وبعد قراءة بطاقة الخدمة والاطلاع على الشروط والضوابط والمستندات المطلوبة، يتم الضغط على «ابدأ الخدمة»، يليها القيام بإكمال ملء الحقول الإلزامية، وإرفاق المستندات المطلوبة، والضغط على إرسال للانتهاء من الطلب».

وزارة تنمية المجتمع:

• 4 شروط رئيسة لحصول الشباب على «منحة الزواج».