محمد بن راشد ينعى الشيخ محمد علي سلطان العلماء

ابوظبي - سيف اليزيد - نعى صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي، رعاه الله، الشيخ محمد علي سلطان العلماء، أحد علماء دبي.

وكتب سموه، على منصة «إكس»: «انتقل إلى رحمة الله اليوم أحد علماء دبي الأفاضل… الشيخ محمد علي سلطان العلماء.. تخرج على يديه المئات من طلاب العلم.. وألف أكثر من 70 كتاباً في العلم الشرعي».

وأضاف صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، أن الشيخ محمد علي سلطان العلماء «أنجز عشرات المشاريع الخيرية.. وكان مجلسه عامراً بالخير والعلم الشرعي والتفاعل مع الناس».

وختم سموه بالدعاء قائلاً «رحمه الله وأسكنه فسيح جناته وألهم أهله وذويه الصبر والسلوان».