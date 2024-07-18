الامارات | تنبيه لمواطني الدولة الموجودين في كندا من الأحوال الجوية

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أهابت بعثة دولة الإمارات في أوتاوا، بمواطني الدولة الموجودين في كندا، ضرورة توخي الحيطة والحذر بسبب الأحوال الجوية غير المستقرة والفيضانات المتوقعة في مناطق مختلفة من البلاد. وأكدت البعثة ضرورة اتباع تعليمات السلامة الصادرة عن السلطات، والتواصل في حالات الطوارئ على الرقم 0097180024 أو 0097180044444 والتسجيل في خدمة «تواجدي».