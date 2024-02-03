"حزب الله": العدوان الأميركي على العراق وسوريا واليمن يُسهم بتصعيد ‏الحروب في المنطقة

دان "حزب الله"، في بيان "العدوان الأميركي السافر على العراق وسوريا، والذي استهدف مناطق عدة في البلدين الشقيقين وأدى إلى سقوط عدد من الشهداء والجرحى.".
ولفت إلى أنّ "ما قامت به الولايات المتحدة الأميركية هو انتهاك صارخ لسيادة الدولتين وتعدّ على أمنهما ووحدة أراضيهما، وتجاوز وقح لكل القوانين الدولية والإنسانية"، موضحًا أنّ "هذا العدوان الجديد يسهم في زعزعة الاستقرار في المنطقة، وإيجاد المبررات والذرائع الواهية لاستمرار الاحتلال الأميركي لمناطق عدة في العراق وسوريا ضد إرادة شعبيهما التوّاقة إلى الحرية والاستقلال.".
وأكّد "حزب الله"، أنّ "العدوان الأميركي على العراق وسوريا واليمن يكشف كذب الادعاءات الأميركية بعدم رغبتها في توسعة الصراع في المنطقة، وعلى العكس تمامًا فإنّه يُسهم في تأجيج الصراع والتوتر وتصعيد الحروب في المنطقة".
وذكر "أننا نعتقد أنّ هذا العدوان الإجرامي يدفع الشعبين العراقي والسوري إلى التمسّك بنهج المقاومة لتحرير بلديهما من الاحتلال الأميركي وعلى مواصلة دعم وإسناد قطاع غزة المظلوم حتى وقف العدوان الصهيوني وإجرامه".
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