ذكرت القيادة الوسطى الأميركية، أنّ "السفينة يو أس أس كارني أسقطت مسيّرة فوق خليج عدن الجمعة، ولم يبلغ عن إصابات أو أضرار"، وذلك مع استمرار الضربات الأميركية البريطانية على اليمن ردًا على استهداف القوات اليمنية التابعة لحركة "أنصار الله" السفن المرتبطة بإسرائيل في البحر الأحمر تضامنًا مع غزة.
ولفتت إلى "أننا نفذنا الجمعة ضربات ضد 4 مسيرات تابعة للحوثيين كانت جاهزة للانطلاق"، موضحة أنّ "المسيرات كانت في المناطق التي يسيطر عليها الحوثيون في اليمن"، مشيرة إلى أنّ "المسيّرات شكلت تهديدًا للسفن وللبحرية الأميركية في المنطقة ودمرناها دفاعا عن النفس".
وذكرت القيادة الوسطى الأميركية، "أننا أسقطنا 7 مسيرات فوق البحر الأحمر الجمعة ولم يتم الإبلاغ عن إصابات أو أضرار"، موضحة أنّ "إجراءاتنا ستحمي حرية الملاحة في البحر الأحمر وستجعل المياه الدولية أكثر أمنا".
كانت هذه تفاصيل خبر القيادة الوسطى الأميركية: أسقطنا 7 مسيرات فوق البحر الأحمر وضربنا 4 كانت جاهزة للانطلاق الجمعة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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