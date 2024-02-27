أكد رئيس الوفد الروسي في محادثات فيينا بشأن الأمن العسكري والحد من التسلح، كونستانتين غافريلوف، أن روسيا حذرت مرارا دول "الناتو" من خطر مشاركتها المباشرة في "الأعمال العدائية ضد القوات المسلحة الروسية".
وأوضح غافريلوف لوكالة "سبوتنيك"، "أننا حذرنا مرارا دول حلف شمال الأطلسي، التي تستخدم أوكرانيا ككبش فداء ضد بلدنا، من خطر مشاركتها المباشرة في الأعمال العدائية ضد القوات المسلحة الروسية".
وأشار غافريلوف إلى أن الاستمرار في استخدام كييف وتوجيهها ضد روسيا لن يؤدي إلى إضعاف روسيا، وإنما فقط يقود للتضحية بأوكرانيا.
كانت هذه تفاصيل خبر مسؤول روسي: حذرنا دول "الناتو" مرارا من خطورة مشاركتها المباشرة بالأعمال العدائية ضد قواتنا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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