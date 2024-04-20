الصين: الاعتراف بدولة فلسطين في الأمم المتحدة خطوة لتصحيح ظلم تاريخي

المنامة - ياسر ابراهيم - شددت الصين، اليوم السبت، على ضرورة منح دولة فلسطين العضوية الكاملة في الأمم المتحدة، مؤكدة أن منحها هذا الحق يعد تصحيح لظلم طال أمده.

جاء ذلك على لسان وزير الخارجية الصيني وانغ يي، في تصريحات نقلتها وكالة أنباء الصين الجديدة "شينخو"، خلال مؤتمر صحفي مشترك مع نظيره في بابوا غينيا الجديدة خلال زيارة للبلاد، وفقا لوكالة رويترز.

وأكد الوزير الصيني، أن الجهود الرامية إلى قبول عضوية دولة فلسطينية في الأمم المتحدة هي خطوة لتصحيح ظلم طال أمده.

وبحسب شينخوا، قال وانغ إن “الاعتراف سريعا بدولة فلسطين في الأمم المتحدة خطوة لتصحيح ظلم تاريخي طال أمده”.

وجاءت هذه التصريحات الصينية بعد يوم من إفشال فيتو أمريكي في مجلس الأمن فجر الجمعة، لطلب تقدمت به فلسطين لأجل منحها العضوية الكاملة في الأمم المتحدة.