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يتّهمه بالغش.. مدمن يقدم بلاغًا للشرطة ضد تاجر مخدرات بالكويت

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محمد اسماعيل - القاهرة - الخليج 365

في نادرة غير مسبوقة، تلقت الشرطة الكويتية بلاغا من أحد مدمني المواد المخدرة؛ ضد تاجر مخدرات يتهمه بالغش في السلع المخدرة ومزجها بأوراق الشجر.

ووفقا للتقارير، فإن المدمن كان قد اشترى بعضا من مخدر "الكيميكال" بما يعادل 300 دينار كويتي، قبل أن يكتشف لاحقا أنه تم مزجها بأوراق الشجر.

وبسبب استياء المدمن وصدمته، توجه إلى مركز الشرطة بمنطقة النعيم لتحرير محضر رسمي ضد تاجر المخدرات.

بدورها، قامت الشرطة الكويتية في إدارة مكافحة المخدرات باستخراج إذن من النيابة العامة الكويتية، لإلقاء القبض على تاجر المخدرات وتفتيش محل إقامته وضبطه.

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محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

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