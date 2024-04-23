شديد الحرارة.. الأرصاد تكشف تفاصيل طقس الأربعاء (41 بالقاهرة)



محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة - أ ش أ:

توقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود البلاد غدًا الأربعاء، طقس شديد الحرارة نهارا على كافة الأنحاء، فيما يسود ليلا طقس مائل للحرارة على أغلب الأنحاء، معتدل على السواحل الشمالية.

كما من المتوقع أن يكون هناك نشاط للرياح المثيرة للرمال والأتربة على مناطق من غرب البلاد والمناطق المكشوفة من القاهرة الكبرى والوجة البحرى وشمال الصعيد على فترات متقطعة.

وبالنسبة لحالة البحر المتوسط فتكون معتدلة، وارتفاع الموج فيه من مترين إلى 2,25 متر، والرياح جنوبية شرقية إلى شمالية غربية، أما بالنسبة لحالة البحر الأحمر فتكون خفيفة إلى معتدلة، وارتفاع الموج فيه من متر إلى 1,5 متر، والرياح شمالية غربية إلى شمالية شرقية.

وفيما يلى بيان بدرجات الحرارة المتوقعة غدا على محافظات ومدن الجمهورية:-

العظمى الصغرى

القاهرة 41 29

العاصمة الادارية 41 28

6 أكتوبر 40 24

بنهــا 41 29

دمنهور 38 27

وادى النطرون 41 28

كفر الشيخ 38 27

المنصورة 38 26

الزقازيق 41 29

شبين الكوم 40 25

طنطا 39 27

دمياط 31 22

بورسعيد 31 21

الإسماعيلية 40 27

السويس 41 27

العريش 39 18

رفح 39 17

رأس سدر 35 21

نخل 37 21

كاترين 30 18

الطور 34 23

طابا 35 25

شرم الشيخ 37 27

الاسكندرية 37 24

العلمين الجديدة 36 23

مطروح 23 18

السلوم 23 17

سيوة 36 19

رأس غارب 35 25

الغردقة 36 26

سفاجا 37 25

مرسى علم 36 25

شلاتين 36 24

حلايب 33 25

أبو رماد 35 23

رأس حدربة 31 25

الفيوم 41 29

بني سويف 42 24

المنيا 42 29

أسيوط 43 29

سوهاج 43 28

قنا 43 28

الأقصر 42 29

أسوان 42 30

الوادى الجديد 40 25

أبوسمبل 42 25