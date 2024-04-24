الدفاع الجوي الروسي يدمر طائرة مسيرة ثالثة في مقاطعة فورونيج

ياسر رشاد - القاهرة -

في ضوء استمرار الحرب الروسية الأوكرانية التي بدأت منذ فبراير ٢٠٢٢ م، وما خلفته من آثار سلبية على اقتصادات دول العالم، حيث دمرت القوات الروسية الكثير من المعدات فضلا عن أفراد الجيش بين الجانبين الروسي والاوكراني، فقد اعلن حاكم مقاطعة فورونيج الروسية، ألكسندر غوسيف صباح اليوم الأربعاء، أن قوات الدفاع الجوي دمرت طائرة مسيرة ثالثة بالمقاطعة في غضون 3 ساعات، ووفقًا للبيانات الأولية دون وقوع إصابات.

وقال غوسيف في منشور على "تلجرام": اكتشفت قوات الدفاع الجوي طائرة بدون طيار ثالثة عن اقترابها من مقاطعة فورونيج ودمرتها.. وبحسب المعلومات الأولية فلا يوجد ضحايا أو دمار على الأرض".

وفي وقت سابق، في الساعة 23.42 بتوقيت موسكو، الثلاثاء، أفيد بأن قوات الدفاع الجوي والحرب الإلكترونية دمرت طائرة بدون طيار في مقاطعة فورونيج. وفي وقت لاحق في الساعة 2.27 بتوقيت موسكو، تم الإبلاغ عن سقوط طائرة بدون طيار أخرى على أراضي منزل خاص في إحدى قرى فورونيج.

ونوه الحاكم، أن خطر وقوع هجوم بطائرات بدون طيار في المقاطعة لا يزال قائما.

ودخلت العملية العسكرية الروسية الخاصة، التي بدأت في 24 فبراير/ شباط 2022، عامها الثالث، وتهدف إلى حماية سكان دونباس، الذين تعرضوا للاضطهاد والإبادة من قبل نظام كييف، لسنوات.

وأفشلت القوات الروسية "الهجوم المضاد" الأوكراني، على الرغم من الدعم المالي والعسكري الكبير الذي قدمه حلف الناتو وعدد من الدول الغربية والمتحالفة مع واشنطن، لنظام كييف.

ودمرت القوات الروسية خلال العملية الكثير من المعدات التي راهن الغرب عليها، على رأسها دبابات "ليوبارد 2" الألمانية، والكثير من المدرعات الأمريكية والبريطانية، بالإضافة إلى دبابات وآليات كثيرة قدمتها دول في حلف "الناتو"، والتي كان مصيرها التدمير على وقع الضربات الروسية.