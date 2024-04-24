"ماسك" حول حدوث حرب أهلية لدى الغرب: ستأتي شئنا أم أبينا

ياسر رشاد - القاهرة - أعرب إيلون ماسك، أحد أغنى الأشخاص في العالم، عن ثقته في أن الدول الغربية ستواجه حربًا أهلية بسبب الوضع المحيط بالمهاجرين.

وكتب على موقع "إكس"، تعليقاً على تدوينة للأستاذ اللبناني الكندي جاد سعد، الذي قال إن "الطريق الذي سلكه الغرب سيؤدي إلى حرب أهلية": "الحرب ستأتي شئنا أم أبينا".

وقال سعد إن الدول الغربية "ترتكب انتحارا حضاريا". سوف يستيقظ العديد من الرجال في الغرب، الذين ينامون الآن خلف عجلة القيادة، ويدركون أنهم لا يحبون أن يتم الضغط على أوطانهم؛ ولا يحبون أن تتعرض نساءهم للهجوم، أو عندما يتم تقييد حرياتهم، أو عقيدتهم لا تحترم".

وفي السابق، وصف ماسك مشاكل الهجرة في الولايات المتحدة بأنها إحدى التهديدات التي تواجه وجود الدولة الأمريكية. كما اعتبر سياسة الهجرة التي تنتهجها السلطات الأمريكية مجنونة، والتي سمحت خلال السنوات الثلاث الماضية لأكثر من 7 ملايين مهاجر غير شرعي بدخول البلاد.

من جهة أخرى أعلن إيلون ماسك، مؤسس شركة تسلا، تأجيل رحلته إلى الهند، حيث كان من المقرر أن يلتقي برئيس الوزراء ناريندرا مودي، حسبما ذكرت صحيفة تايمز أوف إنديا نقلا عن منشوره على منصة التواصل الاجتماعي X، تويتر سابقا.

وكانت الضجة المحيطة برحلته مستمرة منذ بضعة أيام، حيث كان من المتوقع أن يعلن الملياردير عن الخطة التي طال انتظارها لإنتاج سيارات تسلا الكهربائية في البلاد.

وكان من المقرر أصلاً أن تتم الرحلة يومي 21 و22 أبريل، ولكن تم تأجيلها الآن إلى موعد لاحق من هذا العام، وهو ما لم يتم الإعلان عنه بعد.

وخلال رحلته إلى الهند التي تستغرق يومين، كان من المقرر أن يلتقي بمودي، والعديد من المديرين التنفيذيين من مختلف الشركات الناشئة ذات الصلة بالفضاء، وكان من المتوقع أن يعلن عن استثمار لا يقل عن 2 إلى 3 مليارات دولار، حيث يقال إنه يخطط لإنشاء مصنع. لتصنيع سيارات كهربائية للمبتدئين يُتوقع أن تكون من الطراز 2.

جاءت الأخبار المتعلقة بزيارة إيلون ماسك للهند بعد أسابيع من إعلان حكومة مودي عن سياسة جديدة فيما يتعلق بالسيارات الكهربائية والتي بموجبها سيتم منح امتيازات رسوم الاستيراد للشركات التي تخطط لإنشاء وحدات تصنيع في البلاد باستثمار لا يقل عن 500 مليون دولار.