وزيرتا "التعاون الدولي والتضامن" وسفير الاتحاد الأوروبي يتفقدون مشروع تأهيل السودانيين بأسوان

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- عمر صبري:

استقبلت الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحرى فرع جنوب الوادى بأسوان، الدكتورة رانيا المشاط وزيرة التعاون الدولي، والدكتورة نيفين القباج وزيرة التضامن الإجتماعى، واللواء أشرف عطية محافظ أسوان، والسفير كريستيان برجر رئيس بعثة الاتحاد الأوربى، وجيان بياترو بوردينيو رئيس برنامج الأغذية العالمي بمصر، والدكتور أيمن عثمان رئيس جامعة أسوان.

وكان في استقبال الوفد، الدكتور علاء عبدالواحد عبد البارى نائب رئيس الأكاديمية لشئون الدراسات العليا والبحث العلمى، والدكتور عطا الله حشاد مدير فرع الأكاديمية بأسوان بالإنابة عن الدكتور إسماعيل عبدالغفار إسماعيل فرج رئيس الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري.

وتفقد الحضور ما تم على أرض الأكاديمية من خدمة مجتمعية لأهل السودان من حيث رفع الكفاءات والإعداد للاندماج والتأهيل عند العودة، وتلك البرامج من تصميم وتنفيذ أسرة الأكاديمية بالتعاون مع برنامج الأغذية العالمي والاتحاد الأوروبي

من جانبه أشاد الدكتور إسماعيل عبدالغفار، رئيس الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحرى فى كلمته التى ألقاها نيابة عنه الدكتور علاء عبدالواحد عبد البارى نائب رئيس الأكاديمية لشئون الدراسات العليا والبحث العلمي الدور التنموى الذى تلعبه الأكاديمية لكل أبناء الأمة العربية وخاصة الفئات الأولى بالدعم والرعاية وذلك بالتعاون والتنسيق مع الجهات المسؤولة داخل جمهورية مصر العربية من الوزارات والمحافظات ذات العلاقة

كما أشار الى أهمية تحقيق أهداف الأكاديمية الإستراتيجية من خلال تلك الدبلوماسية الاقتصادية والدولية من حيث التعاون مع الشركاء المحليين والدوليين وعلى رأسهم الاتحاد الأوروبي والأمم المتحدة محققين فى ذلك أهم أهداف الأكاديمية وهي التوجه بالعالمية والوفاء بالمسئولية المجتمعية.

كما أكد خلال كلمته، على التعاون المستمر مع برنامج الأغذية العالمي على مدار 7 أعوام متصلة قصة نجاح مع إحدى منظمات الأمم المتحدة.