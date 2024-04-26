بعد هروب 5 أعوام.. القبض على متهم بقتل طفل في كفر الشيخ

محمد اسماعيل - القاهرة - كفر الشيخ - إسلام عمار:

القى رجال مباحث مركز شرطة قلين في كفر الشيخ، اليوم الجمعة، القبض على عامل متهم بقتل طفل دهسًا أسفل جرار زراعي يقوده بناحية قرية شباس الشهداء التابعة لمركز دسوق منذ حوالي 5 أعوام.

كانت معلومات وردت إلى المقدم رامي شرف الدين، رئيس مباحث مركز شرطة قلين بتواجد المدعو "عبدالقادر.م.ع.ع"، ويقيم بقرية قزمان التابعة لمركز قلين في محل إقامته وصدر ضده حكم قضائي بقتل الطفل محمود محمد السيد أبومعبد في عام 2019 بالخطأ بعد دهسه بجرار زراعي يقوده وقتذاك وفر هاربًا.

وتبين من عملية الضبط أنه صدر ضد المتهم المذكور حكمًا قضائيًا بالحبس لمدة عام واحد بتهمة قتل الطفل بالخطأ في القضية رقم 10148 لسنة 2019 جنح مستأنف دسوق، والمقيدة برقم حصر 4729 لسنة 2020 حصر، وواجب النفاذ.

ووفق ذلك توجهت مأمورية من مركز شرطة قلين ضمت النقيب أحمد شريف، معاون مباحث مركز شرطة قلين إلى محل إقامة المتهم بقرية قزمان التابعة لمركز قلين وبمداهمة مسكنه فر هاربًا من رجال المباحث في الزراعات وبعد مطاردة من معاون المباحث والقوة المرافقة له أمكن ضبطه.

وفي السياق أكد عبدالعزيز عون، محام أسرة الطفل لـ"الخليج 365" أنه جرى التنسيق مع وحدة مباحث مركز شرطة قلين بقيادة المقدم رامي شرف الدين، رئيس مباحث المركز بعد العرض عليه بشأن إمكانية ضبط المتهم وفي استجابة سريعة القي القبض عليه واقتيد المتهم إلى مركز شرطة قلين وجرى اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حياله بشأن تنفيذ الحكم بعد إخطار النيابة العامة بضبط المتهم.