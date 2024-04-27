بايدن أعلن أنه مستعد لمناظرة مع ترامب

أكد الرئيس الأميركي جو بايدن خلال مقابلة استعداده للمشاركة في مناظرة علنية مع المرشح الجمهوري الرئيس الأميركي السابق دونالد ترامب الذي سيواجهه في الانتخابات الرئاسية في تشرين الثاني.
وردا على سؤال من المضيف هاورد ستيرن عن استعداده للمشاركة في مناظرة عامة مع سلفه، قال بايدن المرشح لولاية ثانية، "يسعدني أن أناقشه. أنا مستعد، في مكان ما. لا أعرف متى".
وهذه هي المرة الأولى التي يعلن فيها بايدن بوضوح أنه مستعد لمناظرة مع منافسه الجمهوري في إطار حملة الانتخابات الرئاسية لعام 2024.
من جهته، رفض دونالد ترامب المشاركة في المناظرات التمهيدية للحزب الجمهوري، وقد فاز في النهاية ببطاقة الترشح عن الحزب.
لكنه أعلن استعداده للمشاركة في مناظرة مع جو بايدن "في أي وقت وفي أي مكان".
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