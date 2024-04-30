انفجار قوارير غاز في احد المطاعم في بناية غناجة - بشارة الخوري

افادت معلومات عن سقوط اصابات بانفجار قوارير غاز في احد المطاعم في بناية غناجة - بشارة الخوري، والتي تضم عدد من الادارات الرسمية لا سيما مديرية الواردات في وزارة المالية والمصلحة الوطنية لنهر الليطاني.

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