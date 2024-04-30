افادت معلومات الـ LBC، عن ان "المحامي العام الإستئنافي في بيروت القاضي زاهر حمادة أوقف صاحب المطعم الذي انفجر في منطقة بشارة الخوري، ووضع حراسة على احد العمال المصابين بعدما نقل الى احدى المستشفيات".
كما افادت معلومات الـMTV عن أن "أحد المصابين جراء حريق المطعم في بشارة الخوري غادر المستشفى وهو بصحة جيّدة وتوجّه الى الفصيلة والتحقيق جارٍ معه بإشراف حمادة".
كانت هذه تفاصيل خبر القاضي زاهر حمادة أوقف صاحب المطعم الذي انفجر في بشارة الخوري وباشر تحقيقاته مع الجرحى لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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