مجهول يفتح النار على 6 مصلين بمسجد أفغاني

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- بواسطة أيمن الوشواش - أكد مسؤولون أفغان مقتل ستة مدنيين على الأقل وإصابة آخر، في هجوم بإطلاق نار وقع بمسجد في إقليم هيرات غربي أفغانستان أمس الأول. السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - أكد مسؤولون أفغان مقتل ستة مدنيين على الأقل وإصابة آخر، في هجوم بإطلاق نار وقع بمسجد في إقليم هيرات غربي أفغانستان أمس الأول. وأفاد بيان للمتحدث باسم وزارة الداخلية، عبد المتين قاني، بأن مسلحا مجهولا فتح النار على المصلين داخل المسجد الواقع في منطقة جوزارا. ومن جانبها، أدانت بعثة الأمم المتحدة للمساعدة في أفغانستان (يوناما) الهجوم، وأكدت على ضرورة إجراء تحقيقات لتحديد هوية الجناة ومحاسبتهم.

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