تعليق الدراسة في الرياض ومحافظات سعودية أخرى

ياسر رشاد - القاهرة - تعليق الدراسة في الرياض اليوم.. هكذا بحث الملايين من السعوديين خلال الساعات الأخيرة، وذلك بعد إعلان المركز الوطني للأرصاد عن استمرار هطول أمطار غزيرة بالعاصمة السعودية مما تسبب في قلق المسؤولين بالإدارات التعليمية على سلامة الطلاب.

وتصدر " تعليق الدراسة في الرياض" محرك البحث جوجل بالمملكة العربية السعودية، منذ الساعات الأولى من اليوم الأربعاء الموافق 22 شوال 1445هـ/ 1 مايو 2024، حيث أعلنت إدارة تعليم منطقة الرياض تعليق الدراسة، وتحويلها عن بعد عبر منصة "مدرستي"، ومنصة "روضتي"، بجانب المنصات المعتمدة لجميع الطلاب والطالبات ومنسوبي ومنسوبات المدارس من الهيئتين التعليمية والإدارية في تعليم الرياض.

وأوضحت إدارة تعليم الرياض عبر حسابها الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي "إكس" تويتر سابقًا أن تعليق الدراسة جاء بناءًا على التقارير الواردة من المركز الوطني للأرصاد وحرصًا على سلامة الجميع.

وفي المنطقة الشرقية أيضًا أعلنت إدارة التعليم هناك، أنه بناءً على تقارير الأرصاد باستمرار الحالة المطرية على المنطقة، وحرصًا على سلامة الجميع؛ تقرر تحويل الدراسة عن بعد عبر منصة مدرستي ليوم الأربعاء بجميع مدارس المنطقة.

كما أعلنت جامعة نجران، عن تعليق الدراسة الحضورية اليوم الأربعاء، وتحويلها "عن بُعد"، ونشرت الجامعة عبر حسابها بموقع "إكس"، ما قاله المتحدث الرسمي لجامعة نجران الدكتور شادي باداود:" بناءً على ما ورد من المركز الوطني للأرصاد؛ تعلن جامعة نجران عن تعليق الدراسة الحضورية لطلبة الجامعة ليوم الأربعاء ٢٢ شوال 1445هـ، في مقر الجامعة الرئيس وفروعها؛ لتكون عن بُعد عبر منصة البلاك بورد"، ويأتي ذلك حرصًا على سلامة جميع الطلاب والطالبات في كليات الجامعة وفروعها.