شرطة نيويورك تقتحم حرم جامعة كولومبيا وتعتقل عددا من المشاركين في الاعتصام

دخلت شرطة نيويورك حرم جامعة كولومبيا ووصلت إلى مبنى يتحصّن فيه منذ ليل الإثنين طلاب مؤيّدون للفلسطينيين احتجاجاً على الحرب في قطاع غزة.

وكان عشرات الأشخاص قد دخلوا مبنى "هاملتون هول" الواقع داخل حرم جامعة كولومبيا في وسط مدينة نيويورك عندما وصلت الشرطة وبدأت بدفع المتظاهرين إلى الخارج، قبل أن تقترب شاحنة من المبنى ويتسلّق شرطيون سلّماً لدخول المبنى عبر إحدى نوافذه.

واسفت الجامعة في بيان لأن المتظاهرين اختاروا تصعيد الوضع عبر تصرفاتهم، معتبرة انه "لم يكن أمامنا خيار آخر بعد أن تم احتلال قاعة هاميلتون وتخريبها".