شكرا لقرائتكم خبر عن الشرطة الأمريكية تعتدي على متظاهري جامعة كاليفورنيا المؤيدين لفلسطين والان نبدء بالتفاصيل

وبدأوا في تفكيك المعسكر.

اعتداء على الطلاب

اندلعت بعض أسوأ أعمال العنف التي شوهدت خلال تلك الاحتجاجات، وذلك عندما هاجمت مجموعة من مؤيدي دولة الاحتلال المتظاهرين لساعات وأصابوا ما لا يقل عن 15 شخصًا بالمقذوفات والألعاب النارية والمواد الكيميائية.

يذكر أن الطلاب في أنحاء الولايات المتحدة بمن فيهم محتجوا جامعة كاليفورنيا دعوا إلى وقف إطلاق النار في غزة، وطالبوا جامعاتهم بسحب استثماراتهم من الشركات الإسرائيلية التي تزود الجيش الاحتلال بالإمدادات، في بعض أكبر المظاهرات التي تعكر صفو الجامعات الأمريكية منذ الاحتجاجات المناهضة لحرب فيتنام في الستينيات.

الدمام - شريف احمد - اقتحم مئات من عناصر الشرطة الأمريكية المدججين بأدوات مكافحة الشغب، مخيم احتجاج لمناصرة فلسطين في جامعة كاليفورنيا بلوس أنجلوس في وقت مبكر من يوم الخميس، بعد أن تعرض لهجوم في الليلة السابقة من قبل مؤيدين لإسرائيل.وفي الساعات الأولى من صباح اليوم، شق رجال الشرطة طريقهم إلى الساحة المركزية بالجامعة نحو معسكر الاحتجاج المناهض للحرب في غزة، وقاموا بهدم الحواجز واعتقال الطلاب المتظاهرين الذين رفضوا المغادرة،ووثقت عدسات الكاميرات تعامل الشرطة الأمريكية بعنف مع الطلاب، واقتياد العديد منهم إلى الحجز، فيما سُمع دوي عشرات الانفجارات المدوية خلال الاشتباك بسبب قنابل صوتية أطلقتها الشرطة.وتنقل صحيفة "الجارديان" أن الشرطة الأمريكية التي تواجدت اليوم لتفريق المتظاهرين المؤيدين لوقف إطلاق النار في غزة، لم يكن لها تواجد أمس، حين