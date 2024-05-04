شكرا لقرائتكم خبر عن استمرار الاحتجاجات الطلابية في حرم الجامعات الأمريكية والان نبدء بالتفاصيل

تصاعد الاحتجاجات

الدمام - شريف احمد - استمرت الاحتجاجات، التي تطالب الكليات والجامعات الأمريكية بسحب أموالها من العمليات العسكرية والحكومية الإسرائيلية في غزة، في الانتشار في حرم الجامعات بمختلف أنحاء البلاد، بما في ذلك جامعات "ييل" و"نيويورك و"هارفارد" ومعهد "ماساتشوستس" للتكنولوجيا وغيرها.ورفضت بعض الجامعات سحب استثماراتها، بينما قالت جامعات أخرى أنها ستجري محادثات مع الطلاب المتظاهرين، بشأن مخاوف الاستثمار، بينما تحاول قمع احتجاجات واسعة النطاق، حسب شبكة "إيه.بي.سي.نيوز" الأمريكية اليوم السبت.وتتصاعد الاحتجاجات ضد العمليات العسكرية الإسرائيلية في قطاع غزة، وتعبيرا عن التضامن مع الفلسطينيين داخل حرم جامعات أمريكية مختلفة، ما أدى إلى تدخل الشرطة في جامعة كولومبيا، وكلية مدينة نيويورك، وجامعة كاليفورنيا في لوس أنجليس، وجامعة تكساس في أوستن والعديد من المؤسسات الأكاديمية الأخرى.وينصب جوهر الاحتجاجات على مطالبة الجامعات والشركات بوقف العلاقات المالية مع إسرائيل.ونفذت الشرطة عمليات كبرى خلال الأيام الأخيرة لإخلاء مخيمات احتجاج مؤيدة للفلسطينيين، منها مبنى يشغله طلاب في جامعة كولومبيا بنيويورك، واعتقلت أكثر من 1000 متظاهر في أنحاء البلاد خلال الأسبوعين الماضيين.