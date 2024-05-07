البيت الأبيض: أميركا تأمل في الإعلان عن اتفاق بشأن غزة "قريبا جدا"

أعرب البيت الابيض عن أمله في أن تتمكن إسرائيل وحماس من "سد الفجوات المتبقية" في محادثات وقف إطلاق النار، مضيفة أن إسرائيل أبلغتها بأن عمليتها العسكرية في رفح بجنوب غزة "محدودة". واشار الى ان واشنطن تأمل في الإعلان عن اتفاق بشأن غزة "قريبا جدا".

واوضح المتحدث باسم مجلس الأمن القومي في البيت الأبيض جون كيربي، بان "تقييم دقيق لمواقف الجانبين يشير إلى أنهما قادران على سد الفجوات المتبقية، وسنبذل كل ما في وسعنا لدعم هذه العملية".