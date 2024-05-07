أفادت مصادر دبلوماسية لقناة "الجديد"، بأن "السفارة الفرنسية تسلمت صباح اليوم الرد اللبناني على مضمون الورقة الفرنسية وهي بصدد درس الملاحظات عليها بانتظار الرد الاسرائيلي لاجراء التعديلات اللازمة".

كانت هذه تفاصيل خبر "الجديد": السفارة الفرنسية تسلمت الرد اللبناني على مضمون الورقة الفرنسية وهي بصدد درس الملاحظات عليها لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.