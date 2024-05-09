فيّاض وقع الاستراتيجية الوطنية لقطاع المياه و8 مراسيم تطبيقية لقانون المياه 192

اشار وزير الطاقة والمياه في حكومة تصريف الاعمال وليد فياض، خلال اجتماع عقده، في إطار الخطوات الاصلاحية التي تقوم بها وزارة الطاقة في قطاع المياه، الى ان "اجتماع اليوم يهدف الى تتويج هذا العمل المهم الذي امتدّ لسنوات عديدة بجلسة ختامية تتضمّن قراءة نهائية للمستندات، بغية الاخذ بالاعتبار بالملاحظات النهائية للحاضرين على النصوص تمهيداً للتوقيع عليها، وذلك عملاً بالمبدأ الذي اعتمدناه منذ تولينا لمنصبنا والقائل بتعاون كافة المؤسسات في ما بينها ومع الوزارة للسير في الاتجاه الصحيح الموحّد، وليس الغناء كلٌ على ليلاه والتصويب المتبادل".

ووقّع فيّاض على ثمانية مراسيم تطبيقية لقانون المياه هي: وضع نظام واحكام تطبيق نظام تراخيص استخدام المياه، ⁠وضع نماذج التقارير السنوية لمؤسسات المياه، ⁠وضع أصول ممارسة الحقوق المكتسبة على المياه، ⁠تحديد اصول منح موظفي الوزارة ومؤسسات المياه صلاحيات الضابطة العدلية، ⁠تحديد اصول ادارة الصرف الصحي غير الجماعي، ⁠تحديد بدل تعويض تلوث المياه، ⁠تنظيم جمعيات مستخدمي مياه الري.

بالاضافة الى المرسوم الذي يتضمن النسخة النهائية للاستراتيجية الوطنية لقطاع المياه بعد إدخال التعديلات المطلوبة ،على ان يتم ارسال جميع هذه المستندات الى مجلس شورى الدولة لأخذ الرأي والعمل به قبل رفع الملفات بحسب الأصول الدستورية الى الامانة العامة لمجلس الوزراء.

تجدر الاشارة أن الاستراتيجية الوطنية لقطاع المياه في لبنان بنسختها النهائية ترتكز على اربعة أسس هي:

تحصين الأمن المائي عبر زيادة التخزين السطحي وتحسين نوعية المياه ومراقبتها.

تطوير الخدمة العامة عبر زيادة نسبة تغطية شبكات توزيع مياه الشفة ومنظومات الصرف الصحّي والري

تحقيق الاستدامة المالية لمؤسسات المياه عبر تغطية كلفة التشغيل والصيانة ومستقبلاً الاستثمار وعبر زيادة الجباية ومعالجة الهدر الفني وغير الفني.

⁠اجراء الاصلاحات اللازمة في قطاع المياه لا سيما تلك الواردة بقانون المياه وإدخال الرقمنة الى القطاع".